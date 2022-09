Atomkraft? Preisbremse? Was hilft gegen die Energiekrise? Wirtschaftskorrespondenten streiten im Podcast

Wer ist Schuld an den explodierenden Energiepreisen - Wladimir Putin oder die Spekulanten? Was kann der Staat dagegen tun? Wann kommenden die Entlastungen bei den Bürgern an? Was hat die Regierung im dritten Entlastungspaket vergessen? Und wie geht es nun mit der Atomkraft weiter? Über diese und andere Fragen der Woche diskutieren die RND-Hauptstadtkorrespondenten Geyer & Niesmann mit Michael Bauchmüller (SZ) und Julia Löhr (FAZ) in der neuestes Folge ihres Politikpodcasts.