Ampelkoalition plant Schutz von Whistleblowern: Bürgerrechtler sehen Defizite

Die Bundesregierung will Bürger, die Rechtsverstöße in Unternehmen oder Behörden melden, besser schützen. Doch der Gesellschaft für Freiheitsrechte geht dieser Schutz nicht weit genug. So gebe es auch Missstände, die nicht strafbar seien, sagt sie – wie etwa in Altenheimen.