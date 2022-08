Atomkraftwerk Saporischschja unter Beschuss: die drohende Katastrophe

Nahostkonflikt eskaliert: Israel und Palästina befeuern sich gegenseitig

Israels Streitkräfte haben am Freitag den Militärchef der extremistischen Palästinenser­organisation Islamischer Dschihad (PIJ) getötet. Seitdem hören die Raketenangriffe in Israel nicht auf. Aber auch die Bombardierung im Gaza-Streifen dauern an. Israels Armee rechnet mit einem längeren Einsatz.