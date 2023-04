USA sollen ukrainische Militärschläge auf russisches Territorium verhindert haben

Die Ukraine soll zum Jahrestag des russischen Angriffskriegs massive Angriffe auf russisches Territorium, darunter auch auf Moskau, geplant haben. Das berichtet die „Washington Post” unter Berufung auf die geleakten US-Geheimdienstdokumente. Demnach soll Kyrylo Budanow, der Chef des Militärnachrichtendiensts der Ukraine (HUR), einem seiner Offiziere Anweisungen für die Attacke gegeben haben. In einem geheimen Bericht des US-amerikanischen Auslandsgeheimdienstes NSA heißt es demnach, es seien „massive Schläge” für den 24. Februar 2023 vorbereitet worden, „mit allem, was der HUR hat”.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es habe sogar Überlegungen gegeben, einen schiffsgestützten Angriff auf die Hafenstadt Noworossijsk in der Region Krasnodar anzuordnen und dabei TNT-Sprengstoff zu verwenden. Der Schlag gegen die Stadt am Schwarzen Meer sei den Dokumenten zufolge als Exempel gedacht gewesen und hätte zeigen sollen, dass die Ukraine imstande sei, den Feind tief im Inneren seines eigenen Territoriums zu treffen, berichtet die „Washington Post“. Die geheimen NSA-Papiere gehören zu den Dokumenten, die ein 21-jähriger US-Militärangehöriger im Internet verbreitet haben soll.

In Washington beobachteten offizielle Stellen die Pläne des ukrainischen Militärs im Geheimen, wie in dem NSA-Report zu lesen sein soll. Schon zuvor habe es im Weißen Haus Befürchtungen gegeben, dass Attacken auf russisches Gebiet eine aggressive Gegenreaktion aus dem Kreml provozieren könnten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weitere Eskalation befürchtet

Zwei Tage bevor sich der völkerrechtswidrige Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine zum ersten Mal jährte, brachte die CIA nach Angaben der „Washington Post” einen neuen Geheimbericht in Umlauf. Darin hieß es, der HUR habe auf Ersuchen Washingtons zugestimmt, die Schläge zu verschieben. Aus den Geheimdokumenten gehe aber nicht hervor, welche US-Stelle intervenierte und warum genau die Ukraine sich der Bitte aus Washington fügte.

Wie die „Washington Post” weiter berichtet, zeige sich daran, dass die USA die Ukraine hin und wieder bremsten, um eine weitere Eskalation des Kriegs zu vermeiden. Demnach gebe es in den USA die Befürchtung, dass Kremlchef Wladimir Putin solche Angriffe auf russisches Territorium mit dem Einsatz von Atomwaffen beantworten könnte.

Zu Explosionen auf russischem Gebiet kam es in den vergangenen Monaten immer wieder. Offiziell gibt es zwar keine Bestätigung dafür, dass die Ukraine involviert ist, aber manchmal lassen sich die Vertreter zu spöttischen Tweets hinreißen, die genau das nahelegen. So etwa im Dezember, als der russische Luftwaffenstützpunkt Engels laut Kreml von einer ukrainischen Drohne angegriffen worden war. Damals twitterte Mychajlo Podoljak, Berater des ukrainischen Präsidenten, wenn etwas in den Luftraum eines anderen Landes geschossen werde, kehrten früher oder später unbekannte Flugobjekte zu diesem Ausgangspunkt zurück.

Warnung vor weiteren „Problemen”

Operationen auf fremdem Territorium fallen in die Zuständigkeit des HUR. Budanow bestätigte zwar nicht, dass Attacken auf russisches Gebiet vom HUR ausgeführt wurden, jedoch warnt er davor, dass sie weitergehen würden. „Bis die territoriale Integrität der Ukraine wiederhergestellt ist, wird es Probleme in Russland geben”, sagte der 37-jährige General, der derzeit als Aufsteiger im ukrainischen Militär gilt, der „Washington Post” im Januar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Budanow werde von amerikanischer und europäischer Seite zwar hinter vorgehaltener Hand bewundert, seine Waghalsigkeit sorge aber auch manchmal für Nervosität, heißt es in dem Artikel der „Washington Post“. Aus dem NSA-Report gehe zudem hervor, dass einige Aussagen Budanows in den USA zudem als unwahrscheinlich eingeschätzt würden. So etwa, dass die Ukraine den Krieg schon bald gewinne und die Krim im Sommer an die Ukraine zurückgegeben werden müsse. Das geleakte NSA-Papier deute zudem an, dass die USA Budanow abhören. Eine Tatsache, derer sich der HUR-Chef möglicherweise bewusst gewesen sein soll.

Podolyak dementiert und sieht Ukraine verunglimpft

Dass die USA die ukrainischen Bestrebungen, Russland auf dem eigenen Gebiet zu treffen, nicht gutheißen, hänge auch damit zusammen, dass China solche Aktionen nutzen könnte, um die Nato als Aggressor hinzustellen. In diesem Fall könnte sich das „Reich der Mitte” veranlasst sehen, Russland mit Waffenlieferungen zu unterstützen, befürchtet die CIA laut den geleakten Papieren.

Pentagon nennt Leak von Geheimdokumenten „sehr ernst“ Die Veröffentlichung geheimer US-Dokumente hat in Washington große Besorgnis ausgelöst. © Quelle: dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von ukrainischer Seite wurden die Berichte über geplante Schläge zum Jahrestag des Kriegsbeginns dementiert, wie bereits andere Aspekte der geleakten Dokumente. Präsidentenberater Mychajlo Podoljak reagierte bei Twitter auf die Papiere, wie der „Business Insider” berichtete. „Würde das den Lauf des Kriegs ändern? Würden die Russen deshalb fliehen? Würde das unseren Bedarf an Waffen beheben?”, schrieb er. Solche Berichte würden die Ukraine in der öffentlichen Meinung als unvernünftiges, kindisches und impulsives Land hinstellen, dem man keine Waffen anvertrauen dürfe. Man brauche Langstreckenraketen, um russische Logistik in den besetzten Gebieten der Ukraine zu zerstören, und man brauche unterschiedliche Fluggeräte, um den Luftraum zu schützen und russische Befestigungen zu zerstören. „Das sind die Hauptbestandteile einer erfolgreichen Gegenoffensive und der Minimierung von Verlusten.”

RND/dre

















Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige