Attentäter von Halle nimmt Geiseln in Gefängnis bei Magdeburg

Der Angeklagte Stephan Balliet sitzt am 26. Prozesstag im Saal des Landgerichts. Die Verurteilung des rechtsextremen Attentäters von Halle zur Höchststrafe ist insgesamt rechtskräftig. Der 30-Jährige gilt als schwieriger Häftling (Archivbild).

In einem Gefängnis in der Nähe von Magdeburg ist es zu einer Geiselnahme gekommen. Nun wurde bekannt, dass der Täter der rechtsextreme Halle-Attentäter Stephan Balliet ist. Er hatte zeitweise zwei Justizvollzugsbedienstete in seiner Gewalt.