﻿Auf dem Synodalen Weg verlaufen?

Am 9. März startet in Frankfurt/Main die letzte Versammlung des Synodalen Wegs. Katholische Bischöfe und Laien wollen damit ihre in einer schweren Krise steckende Kirche erneuern. In dem mehr als dreijährigen Prozess wurden aber schwer zu haltende Versprechen gemacht.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket