Ukrainischer Botschafter Melnyk: Krieg nicht in Vergessenheit geraten lassen

Andrij Melnyk, ukrainischer Botschafter, warnt vor nachlassendem Engagement in Deutschland gegen den russischen Krieg in der Ukraine. Wenn man der Ukraine helfen möchte, dann müsse man das heute tun, sagte Melnyk am Montag in Berlin. „Und zwar mit aller Kraft.“