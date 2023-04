Auf Erdogans „Flugzeugträger“ können nur Drohnen landen

Weltweit sind derzeit 21 Flugzeugträger im Einsatz, sie bilden die „Königsklasse“ einer jeden Marine – allein elf dieser seegestützten Luftbasen stehen im Dienst der US-Marine. Seit Montag soll es weltweit 22 Flugzeugträger geben. Die türkische Nachrichtenagentur Anadolu meldete, ein Flugzeugträger gleichen Namens, die „TCG Anadolu“, werde demnächst in Dienst genommen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der tags darauf seinen offiziellen Wahlkampf begann, ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen, auf dem Deck dieses Neubaus stehend von den Großmachtansprüchen seines Landes zu sprechen: „Dieses Schiff wird es uns ermöglichen, militärische und humanitäre Operationen in jedem Winkel der Erde durchzuführen, wenn es erforderlich ist.“ Es sei ein Symbol, „das die regionale Führungsposition der Türkei festigen“ werde.

Schon am Montag kamen ersten Zweifel, ob es sich beim Schiff tatsächlich um einen Flugzeugträger handelt. Mit seinen 232 Metern Länge ist es reichlich kurz – zum Vergleich: US-Flugzeugträger der Nimitz-Klasse sind gut 100 Mater länger. Und auch war in Meldungen lediglich von Drohnen und Hubschraubern die Rede, die auf der „TCG Anadolu“ stationiert würden.

Jetzt meldete sich per Tweet Türker Ertürk, ehemaliger Kommodore in der türkische Marine, der in dem Kriegsschiff lediglich ein Prestigeprojekt sieht, das Erdogan bei den Wahlen zum Sieg verhelfen soll. „Die TCG Anadolu ist kein Flugzeugträger, sondern ein Landungsschiff mit einer Flugplattform“, so Ertürk auf Twitter.

Sie nennen es Flugzeugträger, um dich zu täuschen. Sie ließen es vor der Wahl hastig ausliefern. Ohne zu testen.“ Türker Ertürk, Ehemaliger Kommodore der türkische Marine

Das sei schon durch den Buchstaben „L“ im Schiffsname „L 400″, der auf dem Rumpf prangt, ersichtlich. Sein Vorwurf: „Sie nennen es Flugzeugträger, um dich zu täuschen. Sie ließen es vor der Wahl hastig ausliefern. Ohne zu testen.“

Landungsboot mit besonderer Rampe

Tatsächlich ist die „TCG Anadolu“ ein sogenanntes „Amphibious Landing Assault“-Schiff, also eigentlich ein Landungsboot mit einer besonderen Rampe. Spezielle Flugzeuge könnten vom neuen Flaggschiff der türkischen Marine tatsächlich abheben. So ist das spanische Schwesterschiff Juan Carlos, das als Vorlage für die „TCG Anadolu“ diente, unter anderem mit Senkrechtstartern vom Typ McDonnell Douglas AV-8B Harrier II-Kampfjets bestückt.

Ursprünglich sollten amerikanische F-35-Jets für das Schiff geliefert werden, doch Washington verweigerte dem schwierigen Partner die Lieferung. So musste das Schiff immer wieder baulich verändert werden – und ist bis heute eigentlich nicht richtig fertig geworden.

Erdogan, der um seine Wiederwahl am 14. Mai bangen muss, steht für eine expansive Außenpolitik. Im Bürgerkriegsland Syrien kämpfen türkische Truppen beziehungsweise verbündete Milizen, immer wieder werden zudem Strafaktionen gegen Kurden im benachbarten Irak unternommen. Die Beziehungen zum Nachbarn Griechenland sind unter anderem wegen eines Streits um Hoheitsrechte und Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer schwierig.

Recep Tayyip Erdogan und seine Frau Emine im E-Autos TOGG T10X i. © Quelle: IMAGO/APAimages

Die „TCG Anadolu“ ist nicht das einzige Prestige-Projekt, auf das der Wahlkämpfer Erdogan seine Hoffnungen setzt. Sechs Wochen vor der Präsidentenwahl lief auch die Serienproduktion des ersten in der Türkei entwickelten E-Autos an, des TOGG T10X i, eines technisch anspruchsvollen SUV im barocken Design mit viel Chrom. Erdogan persönlich hatte das aufwendige Projekt angeschoben, auch gegen Widerstände.

Anfang 2021 kündigte der Präsident zudem an, eine türkische Rakete zum Mond schicken zu wollen. Auch den Bau einer Hochgeschwindigkeitszuglinie von Ankara nach Istanbul will er realisieren.

Zeitgleich stöhnt das Land unter einer schweren Wirtschaftskrise, die Inflation liegt bei offiziell 50 Prozent, vermutlich aber darüber. Über 10 Prozent der Menschen sind offiziell arbeitslos. Zudem wird das offensichtliche Versagen der Regierung beim Krisenmanagement nach dem schrecklichen Erbeben im Februar mit bis zu 50.000 Todesopfern kritisiert.

