Auf Sizilien entsteht die größte Solarpanelfabrik Europas

In Catania wird der italienische Energieversorger Enel ab kommendem Sommer in einer Gigafactory jedes Jahr Solarzellen mit einer Gesamtleistung von drei Gigawatt produzieren. Die EU bezeichnet die Anlage als „strategisch“ und finanziert sie mit.

Italiens Sonneninsel Sizilien ist seit jeher prädestiniert für den Betrieb von Solaranlagen. Aber die dafür erforderlichen Silizium-Panels stammen – wie überall in Europa – zum größten Teil aus China. Das soll sich nun ändern: Der staatlich kontrollierte Stromgigant Enel – mit einer Kapitalisierung an der Mailänder Börse von über 54 Milliarden Euro das größte Unternehmen Italiens – baut derzeit in Catania Europas größte Fabrik für Solarzellen, auf einem Areal so groß wie acht Fußballfelder. Die Kapazität der bereits bestehenden 3Sun Gigafactory – sie produziert heute jedes Jahr Panels mit einer Gesamtleistung von 200 Megawatt – soll dabei bis zum Juli 2024 um das 15-Fache auf drei Gigawatt vergrößert werden.

„Die Kapazität der neuen Anlage wird größer sein als alle bisher in Europa bestehenden Produktionsstätten für Solarpanels zusammengenommen“, betonte Enel-Chef Francesco Starace am Montag in Catania vor den Medien. Produziert werden Solarzellen aus eigener Entwicklung mit einem höheren Wirkungsgrad und deutlich längerer Lebensdauer als die auf dem Markt üblichen chinesischen Konkurrenzprodukte. Und das sei erst der Anfang: „Wir wollen ähnliche Fabriken auch an anderen Standorten in Italien, Europa und auf anderen Kontinenten bauen“, erklärte Starace. Insgesamt wird Enel in Catania 600 Millionen Euro investieren. Davon stammen 118 Millionen Euro aus dem EU-Innovationsfonds.

Zentraler Teil der EU-Strategie

Für die Europäische Union handle es sich bei der Gigafactory in Catania um ein „strategisches Projekt“, wie die EU-Generaldirektorin für Energie, die Dänin Ditte Juul Jorgensen, in Catania betonte. „Dank diesem Projekt werden wir einen europäischen Leader bei der Produktion von Solaranlagen haben – das ist wichtiger denn je, und wir werden alle davon profitieren“, erklärte Jorgensen. Die 3Sun Gigafactory unterstreiche die bereits bestehende Leadership von Enel bei den erneuerbaren Energien und werde Sizilien, „reich an Sonne und Innovationskraft“, in diesem Bereich zu einer Pionierregion werden lassen. Die Solarenergie sei ein zentraler Teil der EU-Strategie, sich bezüglich seiner Energieversorgung unabhängig zu machen.

Der weltweit tätige Stromkonzern Enel zählt, was die Produktion erneuerbarer Energien anbelangt, zu den aktivsten Europas. Er ist nicht nur in Italien Marktführer, sondern über seinen Mehrheitsanteil am Anbieter Endesa auch der größte Stromerzeuger Spaniens. Allein im vergangenen Jahr hat Enel weltweit Anlagen für die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien mit über 5200 Megawatt potenzieller Leistung gebaut (Wasserkraft eingeschlossen). 1140 Megawatt wurden in Europa (vorwiegend in Italien und Spanien), 1360 Megawatt in Lateinamerika und 1985 Megawatt in den USA und in Kanada installiert. Aber auch in Afrika, Asien und Ozeanien hat Enel Kraftwerke zur Produktion erneuerbarer Energien gebaut.

In Italien profitieren Private seit einiger Zeit von äußerst großzügigen staatlichen Subventionen für erneuerbare Energien: Die Kosten für Solaranlagen werden seit der Pandemie zu 50 Prozent vom Staat übernommen. Enel hat die Gelegenheit beim Schopf gepackt und bietet über ihre Tochter Enel Green Power Privatkunden Rundum-sorglos-Pakete für Solaranlagen auf dem Hausdach an. Die Nachfrage ist angesichts der staatlichen Zuschüsse derart groß, dass die Wartefrist für eine neue Solaranlage oft mehrere Monate beträgt. Am Ende werden die privaten Sonnenkraftwerke für Enel zu einem großen Geschäft – zumindest solange die Differenz zwischen der Einspeisevergütung und dem Verkaufspreis pro Kilowattstunde so hoch bleibt, wie sie heute ist.