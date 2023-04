﻿﻿Aufnahme von Asylbewerbern in Sachsen: Besuch bei (un)besorgten Bürgern

Der stellvertretende Ortschaftsratsvorsitzende Mathias Gründel in Bucha an seinem Gartenzaun. Direkt gegenüber: die Unterkunft für geflüchtete Familien. Noch nie hatte er irgendwelche Probleme mit den Bewohnern.

Die Geflüchteten in Strelln, einem kleinen Ort in Sachsen, sie sind noch gar nicht da – aber Martina Schlösser sieht sie schon vor sich. Sie steht auf der Wiese hinter ihrem Haus, zwei Wege führen in den Wald hinein, und dort könnten sie künftig hocken: Junge Männer, die den Mädchen auf dem Weg zur Schule auflauern oder die alten Leutchen beim Gang auf den Friedhof ausrauben. Vielleicht kommen sie auch zu Schlösser in den Garten, wenn sie gerade Rosen pflanzt: „Ich bin eine Frau – was, wenn dann plötzlich zehn Mann hier auftauchen und was von mir wollen?“ Martina Schlösser ist 64 Jahre alt und so lange lebt sie auch schon in Strelln. „Die Pampa macht mich glücklich“, sagt Schlösser. Doch jetzt sollen in der Pampa Container stehen. Bis zu 100 Geflüchtete sollen darin wohnen. Vor allem allein reisende Männer. Und Martina Schlösser tut gerade alles, um das zu verhindern.

Martina Schlösser wohnt in Strelln in direkter Nachbarschaft zur geplanten Unterkunft für Geflüchtete. © Quelle: Wolfgang Sens

Die Angst kann man für überzogen halten, aber es gibt in Sachsen eben gerade viele wie Martina Schlösser. „Es hat sich was geändert“, sagte jüngst Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer mit Blick auf die Asylpolitik. Und Nordsachsens Landrat Kai Emmanuel warnt: „Die Mitte der Gesellschaft dreht sich bald weg.“ Denn es sind nicht nur AfD-Politiker oder Freie Sachsen, die Stimmung machen. Es melden sich auch immer öfter jene zu Wort, die es direkt betrifft, wenn Geflüchtete in ihre Nachbarschaft ziehen. Politische Entscheidungsträger, Gemeinderäte und Bürgermeister spielen nicht mehr mit. Sachsen, einig Anti-Asyl-Land? Es ist doch komplizierter. Wenn man in diesen Tagen durch Nordsachsen reist und Menschen trifft, die sich gerade so ihre Gedanken machen: Über Geflüchtete, die Asylpolitik, aber auch den Zusammenhalt im Dorf, in der Gesellschaft.

Die Straße, in die die Geflüchteten ziehen sollen, hat keinen Namen. Der Ort, an dem künftig die Wohncontainer stehen, war früher ein Munitionsdepot, ihn umgeben hohe Zäune und Stacheldraht. Das Gelände ist nur ein paar Hundert Meter vom Haus von Martina Schlösser entfernt. Und man muss Martina Schlösser erst mal recht geben, wenn sie sagt: „Hier sollte niemand leben.“

Ein ehemaliges Munitionsdepot der Bundeswehr soll das neue Zuhause von bis zu 100 Geflüchteten werden. Demnächst sollen Container aufgestellt werden. © Quelle: Wolfgang Sens

Sie fürchtet, dass den jungen Männern hier langweilig werden könnte, sie auf dumme Ideen kommen. Deswegen hat sie im Ort Unterschriften gesammelt, gegen die Container, gegen die Geflüchteten. Strelln hat knapp 400 Einwohnerinnen und Einwohner – 250 haben unterschrieben. Ein klares Votum. Findet zumindest Schlösser.

Ramadan in Bucha

Bedenken, das eine oder andere Horrorszenario, das gab es auch in Bucha. Bei einer Einwohnerversammlung gab es Fragen zur Sicherheit. Jemand fürchtete, die Frauen wären beim Baden im Teich lüsternen Blicken ausgesetzt. Jetzt leben seit acht Jahren Geflüchtete im Ort, Schwimmen geht tatsächlich kaum noch einer, was aber vor allem mit der Wasserqualität zu tun hat. Und wenn man Mathias Gründel fragt, was sonst noch anders ist, sagt er: „Der Kontakt ist weniger geworden.“ Und es klingt, als fände er das ein bisschen schade.

Bucha liegt auch in Nordsachsen, 27 Kilometer von Strelln entfernt. Was die Stimmung betrifft, trennen die beiden Orte Welten. Die Flüchtlingsunterkunft war früher ein Ferienheim mit Restaurant, zuletzt ein Hotel. Es gibt keinen Stacheldraht, nicht mal einen Zaun.

Und im Garten nebenan steht ein gut gelaunter Mathias Gründel. Er ist in Bucha aufgewachsen, einem Ort mit 319 Einwohnern. In der „Mühle“ trank er früher gerne mal ein Bierchen. Für 40 Pfennig. Seinen 50. Geburtstag hat er dort gefeiert. 2016 luden ihn syrische Geflüchtete zum Fastenbrechen ein. Statt Roulade und Schnitzel gab es Fladenbrot, Hummus, Couscous und Tee. Gründel blieb bis 24 Uhr, verständigte sich mit Englischkenntnissen aus dem DDR-Unterricht, Händen und Füßen.

Immer wieder tauchten an seinem Gartenzaun Leute auf, die mit ihm ein bisschen deutsch reden wollten. Er erklärte ihnen den Unterschied zwischen „Guten Morgen“ und „Guten Abend“ – und wenn sie auf einen Baum zeigten, nach dem richtigen Wort suchten, dann verriet er es ihnen. Gründel hat sich an vieles gewöhnt: An Frauen mit Kopftuch und Männer, die im Winter mit Flip-Flops durch den Schnee laufen. Ihre Namen hat er vergessen, weil Bucha nur eine Zwischenstation ist. Anfangs kamen vor allem Syrerinnen und Syrer, jetzt sind es Menschen aus Nigeria oder Venezuela. Sie bleiben unter sich und sind irgendwann weg, ziehen in die nächstgrößere Stadt oder zu Verwandten. „Aber manchmal“, sagt Gründel, „steht da so ein kleiner Knopp und fragt, wie es mir geht.“

Mathias Gründel wohnt direkt neben der Unterkunft, manchmal sagt man sich Hallo. Probleme gab es nie. © Quelle: Wolfgang Sens

In Bucha zeigt sich, wie wichtig Begegnungen sein können – aber auch ein Dilemma der Asylpolitik. Die Gemeinde hat 2015 gegenüber dem Landkreis darauf bestanden, dass ausschließlich Familien nach Bucha kommen. Damals war es einfacher, solche Bedingungen zu stellen. Denn jetzt sind es, abgesehen von den Frauen und Kindern aus der Ukraine und Familien aus Afghanistan, vor allem junge Männer, die nach Deutschland kommen. Die müssen aber auch irgendwo leben. Und man kann den Leuten mit der aktuellen Kriminalstatistik kommen, die besagt, dass die Zahl der Straftaten, begangen von Zuwanderern in Sachsen, stark zurückgegangen ist. Die Angst bleibt.

Und mit der muss auch Christiane Gürth umgehen. Sie ist als Bürgermeisterin für zwölf Ortschaften zuständig. Auf ihrem Schreibtisch liegt ein dicker Ordner Unterlagen zur Unterkunft in Bucha. Briefwechsel der letzten Jahre, aber auch Notizen zur Belegung der Unterkunft. Immer mal wieder bekommt Gürth Anrufe von Leuten, die gerade auf dem Heimweg an der Bushaltestelle mehrere Männer gesehen haben und jetzt wissen wollen, was da los sei. Dann kann Gürth sagen, dass aktuell 13 Männer, 43 Frauen und 18 Kinder in dem ehemaligen Hotel leben.

Die Bürgermeisterin von Cavertitz, Christiane Gürth. © Quelle: Wolfgang Sens

Manchmal muss sie erklären, dass es in Familien ja auch Väter oder Brüder gibt – und dass die Frauen halt auch mal Besuch bekommen, von Freunden und Angehörigen. Gürth macht das nichts aus, wenn sie dazu beitragen kann, dass es entspannt bleibt. „Aber man spürt schon, dass sich auch hier etwas geändert hat“, sagt Gürth. „Seit Corona sind die Leute sehr viel mehr in ihrem eigenen Trott und sie schauen mehr darauf, was sie kriegen und was andere haben. Es gibt viele Neiddebatten.“

Die Pandemie, Inflation, Klimaschutz – die Krisen haben Kommunen und Menschen viel abgetrotzt. Und wenn man sich vor allem in den Orten umhört, die nicht wie Bucha schon seit 2015 Geflüchtete unterbringen, dann kommt da immer wieder dieser Satz: Es reicht jetzt. Dahinter steht eine Absolutheit, in der Dialog schwierig ist. Kommunalpolitikerinnen und ‑politiker geraten unter Druck und zwischen die Fronten. Im eigenen Dorf.

Angst vor Radikalisierung in Strelln

Als stellvertretender Ortschaftsvorsitzender von Strelln hat Sirko Werner erst mal viel Schönes über seinen Ort zu berichten. Nämlich, dass hier alle mit anpacken. Beim Aufbau des neuen Spielplatzes oder in der dorfeigenen Parkanlage. Werner steht in seiner Werkstatt – oder besser gesagt: Er läuft hin und her wie ein Getriebener. Und irgendwie ist er das auch gerade. „Die Flüchtlinge“, sagt Werner, „die sind nicht meine größte Sorge.“

Sirko Werner macht sich gerade viele Sorgen über den Zusammenhalt in Strelln. © Quelle: Wolfgang Sens

Und das ist dann doch schon bemerkenswert. Denn während Martina Schlösser Unterschriften sammelte, hat der Ortschaftsrat eine zweiseitige Petition an die Gemeinde geschickt und darum gebeten, die Flüchtlingsunterkunft zu verhindern. Der Landrat lud die Ortschaftsvorsitzenden und Martina Schlösser zu sich ein. Die brachte weitere Unterschriftenlisten aus anderen Dörfern mit, hielt eine Ansprache, forderte mitzuhelfen, die verfehlte Asylpolitik der Bundesregierung zu korrigieren. Doch was soll ein Landrat tun, der gesetzlich verpflichtet ist, Geflüchtete unterzubringen – und mittlerweile froh sein kann über jede Immobilie? Und wenn es ein paar Container mitten im Wald sind?

Was kann Sirko Werner tun? „Ich muss die Sorgen ernst nehmen, weil wir hier sonst die Leute verlieren.“ Und damit wäre man beim eigentlichen Thema, das Werner umtreibt. Bei der Einwohnerversammlung in Strelln ging es sachlich zu, doch draußen standen Rechtsextreme. Sie tauchen mittlerweile überall da auf, wo der gesellschaftliche Kipppunkt erreicht ist. Sie schüren Ängste, finden Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Nur ein paar Vorgärten weiter weht jetzt die Flagge der Freien Sachsen.

Die Gemeinde versucht jetzt mit Formalien, die Flüchtlingsunterkunft zu verhindern. Sie hat dem Bauantrag des Landkreises widersprochen. In der Stellungnahme geht es um Waldbrandgefahr und Naturschutz. Ob das reicht, weiß keiner. „Ich kann für nichts garantieren, wenn hier die ersten Busse anrollen“, sagt Sirko Werner. In die Straße, die keinen Namen hat, die zu dem ehemaligen Munitionsdepot führt, hat kürzlich jemand Löcher gebohrt und dicke Stäbe aus Stahl hineingesteckt – eine gefährliche Barrikade. Weder Sirko Werner noch Martina Schlösser glauben, dass es jemand aus Strelln war. Sie können es aber auch nicht mit Sicherheit sagen.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Leipziger Volkszeitung“.