Aufnahme von Bootsflüchtlingen: Wo bleibt die Solidarität?

Nach Lösung im Tauziehen um Seenotretter Humanity One Nach Lösung im Tauziehen um Seenotretter Humanity One

Italiens neue Migrationspolitik: Radikale Polemik, flexibler Kurs

Nach tagelangem Tauziehen konnten gestern über hundert Bootsflüchtlinge des deutschen Seenotretter-Schiffs Humanity One in Sizilien an Land gehen. Grundsätzlich sieht Rom aber nicht ein, warum Migranten, die von privaten ausländischen Schiffen in internationalen Gewässern gerettet werden, von Italien aufgenommen werden sollen.