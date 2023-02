Der ehemalige brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat sich bei einem Auftritt in Miami erstaunt über seine Wahlniederlage gezeigt. Er könne nicht verstehen, warum das Land nach links gerückt sei.

Auftritt in Miami: Bolsonaro zeigt sich verblüfft über Wahlniederlage

Während eines Auftritts in Miami hat sich der ehemalige brasilianische Präsident Jair Bolsonaro erstaunt über seine Wahlniederlage gezeigt. In einer Fragestunde organisiert von einer konservativen Organisation zählte Bolsonaro am Freitag die Erfolge seiner Regierung auf und sagte, Brasilien sei es unter seiner Führung sehr gut gegangen. Er könne nicht verstehen, warum das Land nach links gerückt sei.

Seine mehrere Hundert Zuhörer im Trump Hotel riefen ihm ihre Erklärung entgegen. „Betrug“, skandierte die Menge. Bolsonaro quittierte das mit einem stillen Lächeln. Während des Auftritts, der von der Organisation Turning Point USA geplant worden war, ging der Ex-Präsident nicht auf den Sturm auf Regierungsgebäude in Brasilia durch seine Anhänger Anfang Januar ein.

Sturm auf Kongress: Bolsonaro-Anhänger dringen in Regierungsgebäude in Brasilia ein Tausende Demonstrierende hatten das Parlament und andere Regierungsgebäude zeitweise besetzt und verwüstet. © Quelle: Reuters

Bolsonaro lebt seit mehreren Wochen in Florida

Wie der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat auch Bolsonaro seine Wahlniederlage nicht eingeräumt. Er hatte wie dieser schon im Wahlkampf Zweifel an der Abstimmung gesät und versucht, Wählerstimmen annullieren zu lassen. Bolsonaro hat allerdings nie ausdrücklich gesagt, dass er um einen Wahlsieg betrogen worden sei. Das übernahmen seine Anhänger am Freitag, und nachdem die „Betrug“-Rufe verklungen waren, sagte Moderator Charlie Kirk: „Ich kann nur sagen, dass mir das sehr bekannt vorkommt.“

Bolsonaro war kurz nach seiner Wahlniederlage nach Florida geflogen und lebt dort seit mehreren Wochen.

