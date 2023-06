Ausgebuhter Zauberlehrling: Hoffentlich kommt Söder nun zur Besinnung

„Hau ab! Hau ab!“ Zum zweiten Mal in gut einer Woche ist ein deutscher Regierungschef bei einem öffentlichen Auftritt so empfangen worden. Nach Bundeskanzler Olaf Scholz, der bei einem Europafest seiner SPD am vorvergangenen Wochenende in Brandenburg als „Kriegstreiber“ ausgebuht wurde, widerfuhr es an diesem Samstag nun dem Ministerpräsidenten Bayerns, Markus Söder, bei einer Protestkundgebung im bayrischen Erding. Deren Motto: „Stoppt die Heizungsideologie“.

Doch während die Bilder sich auf den ersten Blick ähneln – hier wie da hatte der Redner Mühe, durch die Sprechchöre zu dringen, Scholz wie Söder erhoben die Stimme für lautstarke Widerworte gegen die Protestierenden –, bei genauerem Hinsehen besteht zwischen beiden Vorfällen ein entscheidender Unterschied: Söder war gekommen, um sich an die Spitze einer Protestwelle gegen die Ampel und speziell die Grünen zu stellen, weil er auf ihr durch den Sommer bis zur bayerischen Landtagswahl im Oktober reiten will – und nun schlug sie ihm unverhofft selbst ins Gesicht.

Markus Söder attackiert auf Kundgebung Bundesregierung und wird heftig ausgebuht In Erding protestieren rund 13.000 Menschen gegen das Heizungsgesetz der Ampel. Auf der Bühne spricht auch Bayerns Ministerpräsident. Das gefällt nicht allen. © Quelle: dpa

Ein klarer Fall von Zauberlehrling: Der bayerische Ministerpräsident setzt in seinem Wahlkampf nicht auf eigene Konzepte, die sein Land voranbringen und die Wählerinnen und Wähler überzeugen sollen, sondern er beschwört Ängste, verzerrt die Fakten und vereinfacht die Debatten, um seine Anhänger und Anhängerinnen zu mobilisieren.

Dass er sich als Ministerpräsident dann irgendwann auf einer Kundgebung gegen „die da oben“ in Berlin mit reichlich Krawallrednern und neben einem Schild gegen die „Heizungsideologie“ wiederfindet, kommt ihm da nicht einmal mehr komisch vor. Bis ihm die AfD-Fans und andere selbsterklärte „Systemgegner“ ins Wort fallen.

Man kann nur hoffen, dass Söder nun zur Besinnung kommt. Denn Kritik an der Ampelpolitik ist nicht nur legitim, sie ist sogar wichtig. Je stärker der – unbestritten notwendige – Klimaschutz ins Leben der Bürgerinnen und Bürger eingreift, umso besser muss er erklärt und umso sauberer muss er handwerklich umgesetzt sein.

Nur gibt es eine Aufgabenteilung zwischen gewählten Mandatsträgern – auch in der Opposition – und außerparlamentarischem Protest: Die Union sollte auf konstruktive Kritik setzen, gegen konkrete Fehler vorgehen und vor allem Verbesserungs- und Gegenvorschläge bringen. Jede Art von konkretem Klimaschutz abzulehnen, weil es immer irgendwem wehtut, ist bereits der Kurs der AfD.

Die Kundgebung gegen das Gebäudeenergiegesetz fand am Samstag auf dem Volksfestplatz in Erding statt. © Quelle: IMAGO/Smith

Auch dass auf der Straße gebrüllt und zugespitzt wird, liegt in der Natur der Sache. Wer aber in Bundestag und Bundesrat brüllt und bis ins Unseriöse zuspitzt, verstärkt das von Populisten verbreitete Bild vom dummen und gierigen, ignoranten und ideologischen Berufspolitiker – und muss sich dann nicht wundern, dass er selbst als solcher ausgebuht wird.

Das heißt freilich nicht, dass nicht auch grundlegende, ethische Fragen laut und öffentlich debattiert werden dürfen. Im Gegenteil: Auch über den richtigen Weg zu Frieden in der Ukraine und wie weit deutsche Waffenlieferungen gehen sollten, muss sogar diskutiert werden.

Zivile Debatten auf dem Kirchentag

Auf dem Evangelischen Kirchentag in seiner Heimatstadt Nürnberg konnte sich Söder ebenfalls an diesem Wochenende ansehen, wie das zivil und ernsthaft gelingen kann. Dort trafen Realpolitiker, auch aus der Bundesregierung, ebenfalls auf reichlich Kritik – an ihrem Ukraine-Kurs, an ihrer jüngsten Asylpolitik, auch am Klimaschutz, dabei allerdings eher am Mangel daran. Von „Haut ab!“-Chören ist aber nichts überliefert.

Das ist der Unterschied: Demokraten dürfen nicht nur miteinander streiten, sie müssen sogar – nur so lässt sich aus vielen denkbaren Wegen der beste herausfinden. Auch im Wahlkampf sollte man darum konkurrieren, für eigene Vorschläge gewählt zu werden – und nicht für das lauteste Herabsetzen des politischen Gegners.