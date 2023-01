Außenminister Cavusoglu: Türkei offen für Nato-Beitritt Finnlands vor Schweden

Ankara. Die Türkei könnte einem Nato-Beitritt Finnlands vor einem solchen von Schweden zustimmen, wenn das Militärbündnis und beide Staaten damit einverstanden seien, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Montag. Der Antrag Finnlands sei „weniger problematisch“ als der von Schweden, erklärte Cavusoglu. Seiner Ansicht nach wäre es fair, „zwischen dem problematischen Land und dem weniger problematischen Land“ zu unterscheiden, sagte er bei einer Pressekonferenz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schweden und Finnland haben unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gemeinsam Anträge auf Nato-Mitgliedschaft gestellt. Dem müssen alle Mitglieder zustimmen. Die Türkei wirft Stockholm vor, zu nachgiebig gegenüber Gruppen zu sein, die sie als Terrororganisationen und Bedrohung ihrer Sicherheit einstuft - insbesondere kurdische. Ankara hat erklärt, dem schwedischen Antrag nur zuzustimmen, wenn Stockholm seine Bedingungen dafür erfüllt.

Rechtsextremer Aktivist verbrennt Koran in Stockholm

Schweden habe einige Schritte unternommen, wie etwa Verfassungsänderungen und rechtliche Änderungen, sagte Cavusoglu. Doch habe es leider Rückschritte gegeben, „wegen der Provokationen von Gruppen, die einen Beitritt Schwedens zur Nato verhindern wollen“. Er spielte damit auf Demonstrationen vor der türkischen Botschaft in Stockholm an, wo ein rechtsextremer Aktivist einen Koran verbrannte und an denen prokurdische Gruppen teilnahmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bereits am Sonntag hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan eine mögliche Zustimmung zum Nato-Beitritt Finnlands angedeutet, aber nicht zu dem Schwedens. „Falls nötig, könnten wir eine andere Botschaft über Finnland geben“, sagte Erdogan vor einer Gruppe junger Leute in der Provinz Bilecik. „Schweden wird schockiert sein, wenn wir die andere Botschaft über Finnland geben.“

RND/AP