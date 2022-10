Außenministerin Baerbock: Beziehungen zum Iran weiter einschränken

Bewerbung in Brüssel Bewerbung in Brüssel

„Weltoffenes Finanzzentrum“: Kommt die EU-Geldwäschebehörde nach Frankfurt?

Die geplante europäische Geldwäschebehörde soll nach dem Willen der Bundesregierung in Frankfurt am Main angesiedelt werden. In Brüssel wurde eine entsprechende Bewerbung angekündigt. In Europa ist Geldwäsche ein großes Problem.