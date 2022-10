Außenministerin Baerbock: Putin steht für Terror und Unfreiheit

Mehrere Tausend Menschen im Osten auf den Straßen

Auch am Tag der Deutschen Einheit gehen vielerorts Menschen auf die Straße. In ostdeutschen Städten sind es Tausende - sie protestieren etwa gegen die Energiepolitik und Russlandsanktionen. Björn Höcke, Partei- und Fraktionschef der AfD in Thüringen, nahm in Gera an der Demonstration teil.