Bund schiebt Verantwortung für Chaos der Flugbranche zu - Ausländische Hilfskräfte, aber keine Leiharbeit

An den Flughäfen hat der Sommerurlaub in diesem Jahr für viele Menschen chaotisch begonnen. Verkehrsminister Volker Wissing, Innenministerin Nancy Faeser und Arbeitsminister Hubertus Heil gaben dazu am Mittwochmorgen Statements ab. Ausländische Hilfskräfte sollen nun kurzfristig Abhilfe schaffen, Leiharbeit soll es an deutschen Flughäfen hingegen nicht geben.