Australien kündigt Pacht für Russlands neues Botschaftsgelände

Sydney. Das Grundstück im Stadtteil Yarralumla in Canberra ist schon seit Längerem ein Zankapfel zwischen der australischen Regierung und Moskau. Auf dem Gelände, das sich weniger als einen Kilometer vom australischen Parlament entfernt befindet, hätte die neue russische Botschaft Einzug halten sollen. Yarralumla ist ein grüner Stadtteil in Zentrumsnähe, in dem sich eine Botschaft neben der anderen aufreiht – ein elegantes Diplomatenviertel, in dem sich auch die US-Botschaft und die Vertretung der EU bereits befinden.

Auch Russland wollte dort mit seiner Botschaft Einzug halten. Das Land hatte bereits im Jahr 2008 einen Pachtvertrag für ein Gelände abgeschlossen und hatte die Baupläne für eine neue Botschaft 2011 genehmigen lassen. Eigentlich hätten die Arbeiten innerhalb von drei Jahren abgeschlossen sein sollen, doch die Gebäude sind bis heute nur teilweise fertiggestellt.

Im nationalen Sicherheitsinteresse Australiens

Die sogenannte National Capital Authority – eine australische Behörde, die mit der Planung der Stadt beauftragt ist – hatte bereits im August letzten Jahres beschlossen, den Pachtvertrag für das Grundstück zu kündigen. Die Behörde berief sich dabei darauf, dass Russland das Gelände zu lang gehalten habe, ohne es wirklich zu entwickeln. Außerdem kamen bereits früh Bedenken hinsichtlich russischer Spionage auf. Doch Moskau leitete rechtliche Schritte ein und die russische Regierung konnte sich Ende Mai vor einem australischen Gericht behaupten, das die Kündigung für ungültig erklärte.

Nun überschreibt jedoch das Sondergesetz das Gerichtsurteil und der Mietvertrag wird umgehend gekündigt werden. Australiens Premierminister Anthony Albanese erklärte vor Medienvertretern, dass seine Regierung „sehr klare Sicherheitshinweise bezüglich des Risikos erhalten“ habe, das eine neue russische Präsenz in der Nähe des Parlamentsgebäudes darstelle. „Wir handeln schnell, um sicherzustellen, dass der Mietstandort nicht zu einer formellen diplomatischen Präsenz wird.“ Die Entscheidung sei im nationalen Sicherheitsinteresse Australiens getroffen worden. Er bedankte sich bei der Opposition und den unabhängigen Parlamentariern im Repräsentantenhaus und im Senat, die den Gesetzesantrag unterstützten.

Gesetz im Schnellverfahren

Das Gesetz war am Donnerstagmorgen von Australiens Innenministerin Clare O‘Neil eingebracht und etwas mehr als eine Stunde später vom Senat verabschiedet worden. O‘Neil nannte den Gesetzentwurf „unkompliziert“. Es gehe rein darum, den Pachtvertrag für ein bestimmtes Stück Land in Canberra zu beenden. „Das Hauptproblem der geplanten zweiten russischen Botschaft in Canberra ist ihr Standort“, sagte sie. „Dieser Standort liegt direkt neben dem Parlamentsgebäude.“ Laut O‘Neil wird auch kein anderes Land das Gelände für eine diplomatische Präsenz nutzen können.

Russlands bisherige Botschaft befindet sich im Stadtteil Griffith und ist etwa 2,5 Kilometer vom Parlamentsgebäude entfernt. Letztere soll laut Albanese weiterhin bestehen bleiben. Auch Australien werde seine diplomatische Präsenz in Moskau weiterhin beibehalten. Er betonte wie seine Ministerin, dass es bei der Entscheidung rein „um das spezifische Risiko“ gegangen sei, das dieser Standort mit sich bringe.

Australien liefert Waffen an die Ukraine

Der Regierungschef fügte hinzu, dass er nicht erwarte, dass sich Russland auf das Völkerrecht berufen werde, das vorschreibt, dass die Räumlichkeiten von Botschaften „unverletzlich“ seien. Schließlich habe Russland dieses mit der Invasion in der Ukraine „so konsequent und so dreist“ abgelehnt.

Australien unterstützt die Ukraine seit Langem mit Waffen, um sich gegen die russische Invasion zu verteidigen. Beispielsweise hat das Land 90 Bushmaster und 28 gepanzerte Truppentransporter M113 sowie sechs Haubitzengeschütze und Drohnen ins Kriegsgebiet geschickt.