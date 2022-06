Australien: Neue Regierung kündigt verschärfte Klimaziele bis 2030 an

Ein Kohlekraftwerk an der australischen Westküste: Das dünn besiedelte Land hat rund zehn Prozent der weltweiten Kohlevorräte.

Seit knapp vier Wochen ist die neue Mitte-Links Regierung in Australien an der Macht. Jetzt hat Premier Albanese seinen neuen Klimakurs angekündigt. In den nächsten acht Jahren soll der CO2-Ausstoß massiv sinken. Das geht nur mit einem Abschied von der Kohleindustrie des Landes.