Auto fährt in Tel Aviv in Menschengruppe: Hamas nennt Anschlag „Reaktion“ auf Militäreinsatz

Tel Aviv. Die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas hat einen mutmaßlichen Anschlag in Tel Aviv als „erste Reaktion“ auf einen großangelegten Militäreinsatz Israels im Westjordanland bezeichnet. Es sei ein Zeichen dafür, dass die „Besatzung den Preis für die Verbrechen in Dschenin zahlen wird“, teilte ein Sprecher der Palästinenserorganisation am Dienstag mit - ohne den Anschlag direkt für sich zu reklamieren.

Im Zentrum der Küstenstadt Tel Aviv war am Dienstagnachmittag ein Auto in eine Gruppe von Menschen gefahren. Mindestens fünf Menschen wurden verletzt. Nach Angaben des Rettungsdiensts Magen David Adom schwebe eine 46-jährige Frau in Lebensgefahr. Polizeisprecher Eli Levi sagte dem Radiosender Kan am Dienstag, es habe sich um einen vorsätzlichen Angriff gehandelt. Ein Zivilist habe den Fahrer am Tatort erschossen.

Israel hatte in der Nacht zum Montag eine der größten Militäroperationen im Westjordanland seit Jahrzehnten begonnen. Die Armee rückte nach mehreren Luftschlägen mit mehr als Tausend Soldatinnen und Soldaten in die palästinensische Stadt Dschenin ein. Dort lieferte sich das Militär stundenlange Feuergefechte mit bewaffneten Anwohnern. Mindestens zehn Menschen wurden getötet, 100 weitere verletzt.

