﻿Babel in Madrid - Abgeordnete sprechen alles, nur kein Englisch

Madrid. Ende August bekam Yolanda Díaz, Spaniens kommunistische Arbeitsministerin, auf einer Pressekonferenz in Madrid eine kurze, präzise Frage gestellt: Ob der Rubiales-Kuss wohl, über den Fußball hinaus, etwas über die spanische Gesellschaft aussage. Díaz schwieg. Sie hatte die Frage nicht verstanden. Die Journalistin hatte sie auf Englisch gestellt, eine Sprache, die die Ministerin anscheinend nicht beherrscht. Das ist in Spanien nichts Besonderes, Englisch kommt hier erst ganz langsam.

Dolmetscher als Hemmnis

Eine Woche später reiste Díaz, die auch Chefin des linken Wahlbündnisses Sumar ist, nach Brüssel, um sich mit dem ehemaligen katalanischen Ministerpräsidenten Carles Puigdemont zu unterhalten. Das Gespräch sollte helfen, den Weg für eine Fortführung der linken Koalitionsregierung unter dem Sozialisten Pedro Sánchez zu ebnen, wofür Sánchez und Díaz die Stimmen der Puigdemont-Partei Junts per Catalunya benötigen.

Für ein Gespräch braucht es eine gemeinsame Sprache oder einen Dolmetscher. Díaz, die aus Galicien kommt, und der Katalane Puigdemont entschieden sich für die gemeinsame Sprache. Englisch kam nicht in Frage. Also redeten sie Spanisch miteinander. Ein galicisch-katalanischer Dolmetscher, so fanden sie offenbar, hätte den Kommunikationsfluss gehemmt.

Im spanischen Parlament, dem Haus aller Spanier, reden die Abgeordneten seit diesem Dienstag nun in mehreren Sprachen: Spanisch – wie immer schon – und jetzt auch Katalanisch, Baskisch oder Galicisch. Nur eben nicht Englisch. Das hat die Parlamentspräsidentin, die Mallorquinerin Francina Armengol, die selber Spanisch und Katalanisch spricht, so beschlossen, noch bevor das Parlament selber darüber abstimmte. Die Abstimmung fiel dann zugunsten der Vielsprachigkeit aus.

Stöpsel im Ohr

Die Abgeordneten verstehen sich nicht mehr, dafür bekommen sie nun aber, so wie im europäischen Parlament, einen Stöpsel ins Ohr. Sobald die Sitzungen vorbei sind, reden sie auf den Fluren wieder Spanisch miteinander.

Vor gut einem Jahr, am 23. Juni 2022, stimmte das spanische Parlament schon einmal darüber ab, ob es seine Debatten auch auf Katalanisch, Baskisch und Galicisch führen wollte. Damals stimmten 71 Abgeordnete dafür und 268 dagegen. An diesem Dienstag waren nur noch 169 dagegen und 176 dafür. An den Pro- und Contra-Argumenten hat sich in der Zwischenzeit nichts geändert.

In Brüssel spricht man Englisch, obwohl England nicht mehr in der EU ist

Geändert haben sich die Machtverhältnisse: Sánchez und Díaz brauchen Puigdemont, wenn sie weiterregieren wollen, und der fordert die parlamentarische Vielsprachigkeit. Auch wenn er selbst das Spanische vorzieht, sobald er sich mit Spaniern (wie Yolanda Díaz) unterhält, die kein Katalanisch verstehen. Puigdemont möchte außerdem gern, dass in den Institutionen der Europäischen Union Katalanisch gesprochen wird, wofür es aber bisher keinen allgemeinen Rückhalt gibt. In Brüssel spricht man lieber Englisch, auch wenn die Engländer nicht mehr zur EU gehören.

Kulturelles Reichtum oder Gottes Strafe?

Es gibt Leute, die die Vielsprachigkeit der Welt für einen kulturellen Reichtum halten, und andere, die sie als Gottes Strafe betrachten. „Wohlan, lasst uns hinabfahren und daselbst ihre Sprache verwirren, dass keiner mehr des andern Sprache verstehe“, beschließt laut der Genesis der empörte Herrgott nach dem Turmbau zu Babel. Wer spricht, will aber in der Regel verstanden werden. Sprachgrenzen erschweren das gegenseitige Verstehen.

Wer diese Grenze überwindet, indem er eine andere als die Muttersprache verwendet, tut schon einen gewaltigen Schritt auf sein Gegenüber zu. Manche Katalanisch-, Baskisch- und Galicisch-Sprecher finden, dass jetzt auch mal die Spanisch-Sprecher an der Reihe seien, diesen Schritt zu tun.

Von denen finden allerdings die meisten, dass ja sowieso alle Spanier Spanisch verstehen, weil das die allgemeine Verkehrssprache im ganzen Land ist. Alle Katalanen, Basken und Galicier sprechen auch Spanisch, während nicht alle Katalanen (allerdings fast alle: etwa 95 Prozent) Katalanisch, längst nicht alle Basken (nur etwa gut ein Drittel) Baskisch und etliche Galicier (etwa 17 Prozent) kein Galicisch sprechen. Katalanisch wird außerdem (neben Spanisch) noch in der Region Valencia und auf den Balearen gesprochen. Und übrigens: Weil sich das Spanische im iberischen Herzland Kastilien entwickelte, wird es manchmal auch castellano (Kastilisch) genannt.

„Wir wollen, dass uns die Spanier verstehen, deswegen sprechen wir Kastilisch“, hatte Borja Sémper, einer der klugen Köpfe der konservativen Volkspartei, am Montag erklärt. Am Dienstag sprach er im Parlament dann ein paar Sätze auf Baskisch (denn Sémper ist Baske) – und übersetzte selbst ins Spanische. So, sagte er, könnten die Regionalsprachen doch jetzt schon im Parlament benutzt werden, ohne Dolmetscher und Ohrstöpsel, als gelegentliche Reminiszenz an Spaniens Vielsprachigkeit. Alle konnten ihn verstehen, und die wenigsten verstanden ihn. Seine Parteikollegen schon gar nicht. Die Politik liebt die Konfrontation. Ausgleichende Lösungen sind in Spanien nicht gefragt.