Ukrainische Truppen gewinnen scheinbar Gebiete bei Bachmut zurück

100 Oldtimer unterwegs

An der Straße sitzen und gemütlich Oldtimer vorbeifahren sehen. Das ist im Kreis Plön am Freitag, 12. Mai, möglich. Bei der 14. Küsten-Trophy rollen 100 Fahrzege an. Was die Zuschauer über Orte und Zeiten wissen müssen.