Ukrainer halten Druck auf russisches Militär um Bachmut aufrecht

Außerhalb von Bachmut. Über die Kamera einer Drohne beobachtet der ukrainische Bataillonskommandeur Oleg Schirjaew die vorrückenden Russen. Er warnt seine Männer in den Schützengräben, dass sich ihre Gegner auf einem Feld außerhalb von Bachmut auf eine Baumgruppe zubewegen, und gibt einer Mörsertruppe den Befehl, sich bereit zu machen. Kurz danach reißt die Explosion einer Granate einen neuen Krater in einen Abhang, der bereits voller Löcher ist. „Wir rücken vor“, ruft Schirjaew, als er auf einer Drohnenaufnahme einen getroffenen Russen ausmachen kann. „Wir kämpfen um jeden Baum, jeden Graben, jeden Unterstand.“

Die russische Privatarmee Wagner, die den Angriff auf Bachmut anführte, hatte im Mai die Eroberung der ostukrainischen Stadt verkündet, nach der längsten und opferreichsten Schlacht seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor 15 Monaten. Aber ukrainische Verteidiger wie Schirjaew ziehen sich nicht zurück, sie halten Druck auf die Angreifer aufrecht und setzen den Kampf von Positionen an den westlichen Rändern von Bachmut aus fort.

Die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar sagt, Russland wolle den Eindruck erwecken, rund um Bachmut sei Ruhe eingekehrt, aber Tatsache sei, dass das Artilleriefeuer andauere, in einem Ausmaß ähnlich jenem auf dem Höhepunkt der Schlacht um die Einnahme der Stadt.

Der Kampf, so sagt sie, gehe in eine neue Phase, „er dauert fort, nur in anderen Formen“, so Maljar in einem Interview. Russlands Kräfte versuchten nun, aber erfolglos, ukrainische Soldaten von den „dominierenden Höhen“ über Bachmut zu vertreiben. Aber „wir halten sie sehr fest“, versichert die Vize-Ministerin.

Aus der Perspektive des Kremls ist die Gegend um Bachmut lediglich Teil der mehr als 1000 Kilometer langen Front, die das russische Militär halten muss. Der Abzug der Wagner-Söldnertruppe nach der Bekanntgabe der Eroberung könnte diese Aufgabe jedoch erschweren. Die Privatarmee soll durch russische Soldaten ersetzt werden.

Die ukrainischen Kräfte haben sich in jüngster Zeit darauf konzentriert, dem Feind kleine territoriale Zugewinne abzuringen und strategische Positionen zu halten, von zwei Flanken im Nordwesten und Südwesten, wie Militärvertreter sagen.

Für Russland ist die Einnahme von Bachmut ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zu seinem Ziel, die östliche Donbass-Region - das industrielle Kernland der Ukraine - unter seine Kontrolle zu bringen. Aber jetzt sind die Russen gezwungen, sich neu zu gruppieren, Kämpfer auszuwechseln und sich neu zu bewaffnen - nur um die Stadt zu halten. Der Chef der Wagner-Privatarmee, Jewgeni Prigoschin, hatte vor der Verkündung des Abzuges seiner Truppe den Verlust von mehr als 20.000 seiner Männer eingeräumt.

„Man kann sich vorstellen, dass alle diese Zehntausende tiefer ins ukrainische Territorium vorgerückt wären, wenn sie nicht im Zuge der Verteidigung von Bachmut vernichtet worden wären“, sagt Maljar.

Das Schicksal der Stadt, die fast völlig in Trümmern liegt, ist in den letzten Tagen etwas in den Hintergrund gerückt, angesichts von Angriffen auf Kiew fast jede Nacht, einer Serie von Drohnenattacken auf Moskau und wachsenden Spekulationen über eine unmittelbar bevorstehende ukrainische Gegenoffensive, um Territorium zurückzugewinnen. Aber die Schlacht um Bachmut könnte dauerhafte Auswirkungen haben.

Russland in Bachmut unter Druck

Russische Medien hatten die Einnahme von Bachmut als Triumph gefeiert. Was bedeutet, dass es politisch äußerst peinlich für Präsident Wladimir Putin wäre, wenn Russland die Kontrolle über die Stadt auch nur teilweise wieder entrissen würde. So meint denn auch Michael Kofman von der US-Forschungsgruppe Center for Naval Analyses, dass der Sieg den Russen neue Herausforderungen bringe - denn nun gelte es, Bachmut zu halten.

Angesichts des Abzuges der Wagner-Söldner würden russische Kräfte „zunehmend auf Bachmut fixiert“ sein - „und es wird sich für sie als schwierig herausstellen, es zu verteidigen“, sagte Kofman kürzlich in einem auf der Analyse-Plattform „War on the Rocks“ geposteten Interview voraus. „Und so werden sie Bachmut vielleicht nicht halten, und die ganze Sache könnte am Ende für sie völlig für die Katz gewesen sein.“

Eine Gewährsperson aus einem westlichen Staat, die ihren Namen nicht genannt haben möchte, weist darauf hin, dass unter anderem die russischen Luftlandetruppen die Wagner-Söldner in Bachmut ersetzen mussten. Und das verärgere wahrscheinlich ihre Führung, die diese Verpflichtung als eine weitere Aushöhlung ihres „früheren Elite-Status“ betrachte.

Ukrainisches Militär will Verteidigungsbogen um Bachmut halten

Die Ukrainer haben den Angreifern an den Flanken ein paar hundert Meter am Tag an Territorium entrissen, um ihre Verteidigungslinien zu festigen und vielleicht sich eröffnende Gelegenheiten zu nutzen, einige Teile der Stadt zurückzuerobern, wie der ukrainische Analyst Roman Switlan berichtet. Aber „das Ziel ist nicht Bachmut an sich, das zu Ruinen geworden ist. Das Ziel für die Ukrainer ist es, die westlichen Anhöhen und einen Verteidigungsbogen außerhalb der Stadt zu halten.“

Generell zielen die Ukrainer darauf ab, russische Kräfte zu zermürben und die Initiative im Vorfeld der Gegenoffensive zu ergreifen - Teil einer Strategie mit dem Ziel, die Kampfbedingungen zu bestimmen und den Feind in eine Verteidigungshaltung zu zwingen.

Welche Lehren, welche Bedeutung könnte Bachmut für den weiteren Verlauf des Krieges haben? Analyst Mathieu Boulègue, ein beratender Mitarbeiter der Denkfabrik Chatham House in London, meint, dass nicht nur militärische Dominanz zähle, sondern auch eine Überlegenheit darin, den Feind zu überlisten, die eigenen Kräfte zu „vernebeln“ und „fähig zu sein, sich im Schatten zu bewegen“. Diese Taktiken, so Boulègue, „könnten entscheiden, welche Seite sich einen Vorteil sichert, der die andere Seite überrascht und das Blatt im Krieg wendet.“

RND/AP