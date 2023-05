In Bachmut gefallen

Wagner-Chef Prigoschin posiert mit Leiche von ehemaligem US-Soldaten

Am Dienstag behauptet Wagner-Chef Prigoschin, in Bachmut neben der Leiche eines US-Amerikaners zu stehen. Mehrere Menschen, darunter ein Angehöriger, bestätigen Medien dessen Identität. Der Tote ist ein pensionierter US-Soldat, der als Freiwilliger in der Ukraine war.