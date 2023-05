Nach Sex-Affäre: Alkoholverbot im Stuttgarter Landespolizeipräsidium

Gebäude beschädigt

Angriffe in der Nacht: Ukraine und Russland melden Explosionen

In der Nacht zu Freitag melden sowohl die Ukraine als auch Russland neue Angriffe auf eigenem Gebiet. Raketeneinschläge gab es demnach in der Ukraine in den Gebieten Charkiw und Dnipropetrowsk. Russland sprach von einer Explosion in der Großstadt Krasnodar.