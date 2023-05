Baerbock: China kann für Kriegsende in der Ukraine „bedeutende Rolle“ spielen – wenn es möchte

Berlin. Vor den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock Peking dazu aufgerufen, sich für eine Ende des Kriegs in der Ukraine einzusetzen.

„China kann als ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats für die Beendigung des Krieges eine bedeutende Rolle spielen, wenn sich dazu entscheidet“, sagte die Grünen-Politikerin bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem chinesischen Amtskollegen Qin Gang in Berlin. Es sei gut, dass Chinas Staatschef Xi Jinpink mit dem ukrainischen Präsidenten Xi Jinping gesprochen habe und die Souveränität der ehermaligen Sowjetrepubliken anerkenne. Alle Friedensbemühungen müssten sich jedoch nach der UN-Charta richten, die die Souveränität und territoriale Integrität vorsehe, so Baerbock. „Das heißt: Russland muss seine Truppen aus der Ukraine zurückziehen.“

Das Gespräch der deutschen Außenministerin mit ihrem chinesischen Amtskollegen diente vor allem der Vorbereitung der Regierungskonsultationen beider Länder, die für Juni geplant sind. Der politische Austausch zwischen Peking und Berlin nahm nach dem Ende der Pandemie zuletzt spürbar zu. Mitte April war Baerbock bereits zu ihrem ersten Besuch in China. Dabei wurden erneut klare Differenzen deutlich. Baerbock sieht die Volksrepublik einerseits als Systemrivalen, andererseits aber auch als Partner und Wettbewerber.

China verhaftet Menschrechtler während Baerbock-Besuch

Während Baerbocks Besuch im April wurden der Bürgerrechtsanwalt und Träger des deutsch-französischen Menschenrechtspreises, Yu Wensheng, sowie seine Frau Xu Yan auf dem Weg zur EU-Botschaft in Peking verhaftet. „Gemeinsam mit meinen europäischen Kollegen fordern wir die Freilassung“, erklärte Baerbock mit Blick darauf. Ihr chinesischer Amtskollege hingegen betonte, dass China ein souveräner Staat sei, der solche Fälle „rechtmäßig“ behandele. Er sprach sich dagegen aus, dass sich andere Staaten in innere Angelegenheiten einmischten.

Angesichts der anstehenden Regierungskonsultationen forderte Baerbock einen „echten Dialog“. Alle Fachministerinnen und -minister sollten ins Gespräch kommen, „vom Finanzminister über die Bildungsministerin bis zum Wirtschaftsminister“, betonte die Grünen-Politikerin. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte für den 10. Mai einen Besuch in Peking geplant, wurde jedoch kurzfristig ausgeladen. Das chinesische Finanzministerium hatte am Wochenende laut Bundesfinanzministerium gebeten, die geplanten Gespräche aus terminlichen Gründen zu verschieben. Bei dem Besuch sollten ursprünglich die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen und ein hochrangiger Finanzdialog vorbereitet werden. Das Treffen in Peking soll den Angaben zufolge zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Qin Gang erklärte, dass die heutige Welt sich in „Unruhe“ befinde. „Die Erholung der Weltwirtschaft geht nur schleppend voran, die internationale Gemengelage gestaltet sich schleunigst neu. Die Menschheit steht vor nie dagewesenen Herausforderungen“, erklärte der chinesische Außenminister laut Übersetzung. China wolle gemeinsam mit Deutschland als Treiber der Weltwirtschaft fungieren. Das Land befinde sich auf dem Weg zu starkem Wachstum.

China verbietet sich Einmischung in Taiwan-Konflikt

Mit Blick auf globale Konflikte betonte Qin Gang, dass sein Land gemeinsam mit Deutschland als Wahrer des Weltfriedens agieren wolle. Gemeinsam solle man als Verteidiger der internationalen Ordnung der Nachkriegszeit wirken. Angesichts des Konflikts mit Taiwan verbat sich der chinesische Außenminister jedoch jedwede Einmischung von außen. Man sollte am sogenannten Ein-China-Prinzip festhalten, dass Taiwan als Teil Chinas vorsehe. Dies sein in verschiedenen internationalen Erklärungen etwa in Kairo 1943, in Potsdam 1945 sowie in einer UN-Resolution von 1973 festgehalten worden, sagte Qin Gang. „Eine Entstellung des Ein-China-Prinzips ist die Entstellung des Völkerrechts“, erklärte der Außenminister Chinas.

Die „Ukraine-Frage“, wie Qin Gang den russischen Angriffskrieg bezeichnete, sei von „hoher Komplexität“. Man solle versuchen, sie mit Nüchternheit und Vernunft zu lösen. China sei an dem Krieg nicht beteiligt und setze sich für einen Frieden ein, erklärte der Minister. Man habe mit Deutschland viele unterschiedliche Meinungen, die man „auf Basis gegenseitigen Respekts“ jedoch unter Kontrolle halten sollte, erklärte Qin Gang.

Als weitere Stationen der fünftägigen Reise Qin Gangs kündigte das Außenministerium in Peking Frankreich und Norwegen an.

