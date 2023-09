Baerbock fordert diplomatische Lösung für Berg-Karabach

New York. Außenministerin Annalena Baerbock hat Russland und Aserbaidschan zu Anstrengungen für eine diplomatische Lösung des Konflikts um die vor allem von Armeniern bewohnte Region Berg-Karabach aufgerufen. „Gerade Aserbaidschan und auch Russland müssen dafür sorgen, dass Menschen in ihrem eigenen Zuhause sicher sind“, sagte die Grünen-Politikerin am Mittwoch am Rande der UN-Vollversammlung in New York. „Es kann nur eine diplomatische Lösung geben.“ Dafür setzten sich die EU und die Bundesregierung intensiv ein.

„Es wird nur zu einer friedlichen Lösung dieses Konfliktes kommen, wenn es dazu kommt, dass die militärischen Aktionen der Vergangenheit und auch jetzt die aktuellen unverzüglich eingestellt werden“, betonte Baerbock.

Rund drei Jahre nach dem jüngsten Krieg zwischen den beiden verfeindeten Ex-Sowjetrepubliken Aserbaidschan und Armenien hatte Aserbaidschan am Dienstag eine Militäroperation zur Eroberung der Region gestartet. Diese liegt zwar auf aserbaidschanischem Boden, wird aber mehrheitlich von Armeniern bewohnt. Die humanitäre Lage war bereits vor Beginn der Angriffe katastrophal, weil Aserbaidschaner die einzige armenische Zugangsstraße blockierten und in Berg-Karabach deshalb unter anderem Lebensmittel knapp wurden.

Armenischen Angaben zufolge starben durch die Angriffe bislang mehr als 30 Menschen, über 200 weitere sollen verletzt worden sein. Am Mittwoch vereinbarten beide Seiten eine Feuerpause – unter der Bedingung, dass armenische Kämpfer ihren Widerstand aufgeben. Russland gilt traditionell als Schutzmacht von Armenien.

EU verlangt Ende der Kämpfe

Die EU hat zu einer unverzüglichen Umsetzung der vereinbarten Feuerpause für die Südkaukasus-Region aufgerufen. „Wir erwarten ein sofortiges Ende der Kampfhandlungen, und wir erwarten auch, dass Aserbaidschan die derzeitigen militärischen Aktivitäten einstellt“, sagte ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell in Brüssel. Man hoffe, dass die vom aserbaidschanischen Verteidigungsministerium angekündigte Vereinbarung für die Waffenruhe auch umgesetzt werde.

Der Krisen-Radar

Zur Frage nach möglichen EU-Sanktionen gegen Aserbaidschan wegen des Militäreinsatzes sagte der Sprecher, die Europäische Union verfolge die Lage sehr genau, und die Mitgliedstaaten würden abhängig von den Entwicklungen vor Ort über die nächsten Schritte entscheiden. In diesem Zusammenhang nannte er auch das für diesen Donnerstag angekündigte Treffen von Vertretern der Region Berg-Karabach mit der aserbaidschanischen Seite.

Gasexporte von Aserbaidschan in die EU gestiegen

Eine Sprecherin der EU-Kommission verwies darauf, dass Aserbaidschan auch ein Gaslieferant für die EU ist. Nach Angaben aus dem Januar will die frühere Sowjetrepublik in diesem Jahr rund zwölf Milliarden Kubikmeter Gas nach Europa liefern – und damit etwa 50 Prozent mehr als 2022. Laut einer im Sommer 2022 von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Präsident Ilham Aliyev unterzeichneten Absichtserklärung soll die Menge für die EU ab 2027 sogar mindestens 20 Milliarden Kubikmeter jährlich betragen. Damit dürfte sich auch der Anteil Aserbaidschans an der EU-Gasversorgung noch einmal erhöhen. 2022 lag er laut Kommission bei etwa drei Prozent.

RND/dpa