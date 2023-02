Nukleare Abrüstung: Baerbock fordert Putin zur Rückkehr zu „New Start“-Abkommen auf

Experten: Lage in Syrien nach Erdbeben weiter „katastrophal - es fehlt an allem“

Vor drei Wochen bebt die Erbe in der Südosttürkei und in Nordwestsyrien. Während die Hilfe in den türkischen Gebieten schnell vorangeht, kommt in den syrischen Provinzen kaum etwas an. Auch jetzt fehlt es immer noch an humanitärer Hilfe. Der Leiter der Nahostabteilung von Malteser International und eine Nahostexpertin ordnen die Situation ein.