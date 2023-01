Baerbock in Äthiopien: Stabilisierungsversuch mit klaren Worten

Außenministerin Annalena Baerbock setzt bei ihrem Besuch in Äthiopien auf klare Worte. Sie fordert die Verfolgung von Kriegsverbrechen und greift mit der Kritik an „Knebelkrediten“ indirekt China an. Die Forderungen sind nicht nur bequem für Äthiopien, aber ihre Umsetzung könnte helfen, den labilen Frieden zu festigen.

Addis Abeba. Annalena Baerbock war in Äthiopien wenig zimperlich. Freundlich im Ton, aber hart in der Sache forderte sie die Regierung auf, Kriegsverbrechen zu ahnden und dabei Vergewaltigungen miteinzubeziehen statt sexuelle Gewalt als natürlichen Bestandteil bewaffneter Konflikte zu verharmlosen. Sie forderte, Frauen am Friedensprozess zu beteiligen, um die labile Lage nach dem zweijährigen Tigray-Krieg zu festigen – bisher waren fast ausschließlich Männer am Werk.

Sie lockte mit humanitärer Unterstützung, mit fairen Finanzhilfen der EU statt „Knebelkrediten“ aus autoritären Staaten. Es war eine volle Breitseite gegen China, bei dem Äthiopien mit hohen Summen in der Kreide steht. Gleichzeitig muss es verlockend klingen, wenn Baerbock verspricht, die Wertschöpfung aus Rohstoffen wie Kupfer und Lithium im Land zu belassen.

Baerbocks Angebot wird nicht allen in Äthiopien gefallen

Man muss daran glauben, dass die Ministerin sich mit diesem Verzicht auf lukrative Geschäfte im Westen durchsetzen kann.

Und selbst wenn: Baerbocks Angebot wird nicht allen in Äthiopien gefallen. Es ist nicht bequem, diese Bedingungen der EU zu erfüllen. Bei den Kriegsverbrechen in Tigray haben sich beide Seiten einiges zu Schulden kommen lassen – die Bereitschaft, sich dafür zur Rechenschaft ziehen zu lassen, wird übersichtlich sein.

Äthiopische Regierung braucht wirtschaftliche Erfolge

Aber die Regierung braucht wirtschaftliche Erfolge, um sich nach dem Tigray-Krieg, der so viel Geld verschlungen und so viele Menschenleben gekostet hat, wieder zu stabilisieren. Und wenn die Zahlen der Toten von der Schätzung langsam zur Gewissheit werden, wenn aus Ziffern Namen werden, dann wird es schwer werden für viele, nicht in Verbitterung zu verfallen und den Wunsch nach Vergeltung in Zaum zu halten. Ein klar geregelter Aufarbeitungsprozess, in dem Täter in transparenten und gerechten Verfahren juristisch belangt werden, könnte helfen.

Ein stabiles Äthiopien wäre ein Gewinn für das Land und seine Menschen. Und es wäre ein Gewinn für die Welt.