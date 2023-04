Die standhafte Außenministerin: Bei Baerbock konnte sich China nicht einschmeicheln

Außenministerin Annalena Baerbock hat bei ihrem Antrittsbesuch in China nicht an Kritik gespart. Ihr chinesischer Amtskollege Qin Gang beschwor die Partnerschaft. Allein auf schöne Worte darf sich die Bundesregierung bei ihrer China-Strategie nicht verlassen, kommentiert Daniela Vates.

Berlin. Richtig viel Distanz ist nicht zu spüren, im Gegenteil: 11,5 Milliarden Euro haben deutsche Firmen vergangenes Jahr in China investiert – so viel wie nie zuvor. Menschenrechtsverletzungen, fehlende Meinungsfreiheit, munteres Abschöpfen von Firmen-Know-How, Warnungen vor Abhängigkeit – all das hat den Rekord nicht verhindert. China lockt nun mal mit Geld und einem riesigen Absatzmarkt. Es ist die Kombination, mit der das Land weltweit seinen Einfluss ausbaut, durch Investitionen von Äthiopien bis Argentinien, von Griechenland bis zum Hamburger Hafen.

Die Kritik einer deutschen Außenministerin lässt sich von China vor diesem Hintergrund ganz gut ertragen. Dennoch ist es wichtig, dass Annalena Baerbock diese Kritik äußert und dass sie es vor Ort tut – schon allein als Signal an all jene im Land, die für ihre Meinung ins Gefängnis kommen. Dass der Staatsbesuch von Brasiliens Präsident Lula die Aufmerksamkeit von Baerbocks Visite ablenkte, ist kein Gegenargument und wäre auch einer zahmeren Ministerin passiert. Der Rang bestimmt die Reihenfolge der Wahrnehmung, das ist in Deutschland nicht anders.

Mahnungen zur angemessenen Wortwahl hat Baerbock mit auf den Weg nach Peking bekommen, besonders die SPD schien Bedenken zu haben. Es war offenkundig ein beleidigtes Rückspiel für die öffentlichen Reisetipps, die die Ministerin vor ein paar Monaten ihrerseits dem Kanzler für China gegeben hatte.

Wenn solche Sticheleien für nötig gehalten werden, kann von prima Ampel-Klima weiterhin keine Rede sein. Es weckt Zweifel, dass es der Bundesregierung gelingt, eine überzeugende, sich nicht in Schlagworten erschöpfende China-Strategie zu ersinnen. Nötig wäre das. Es muss ausbuchstabiert werden, was es bedeutet, wenn ein Land nicht nur als Partner und Wettbewerber, sondern eben auch als Systemrivale wahrgenommen wird.

Im Bemühen um den richtigen Ton

Nötig ist auch ein gemeinsames Vorgehen der EU. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, aus Erfahrung unter Alleingangsverdacht, hat daran mit seinen Äußerungen zu Taiwan Zweifel geweckt.

Nach Taiwan-Äußerungen: Kritik an Emmanuel Macron Der französische Staatspräsident hatte nach seinem Besuch in China gesagt, Europa solle in der Taiwan-Frage eine eigene Strategie verfolgen. © Quelle: Reuters

Baerbock fand einen besseren Ton: Sie formulierte die notwendige Kritik deutlich, bemühte sich aber, den besserwisserischen Zeigefinger zu vermeiden. Stattdessen versuchte sie, Interessen und Ehrgeiz Chinas anzusprechen: Menschenrechte – eine Pflicht für Mitglieder der Uno –, der Taiwan-Konflikt – eine Gefahr für die Weltwirtschaft und damit auch für China. China als Vorbild für den Versuch, sich wirtschaftlich nicht in zu große Abhängigkeiten zu begeben, als beeindruckender Förderer klimafreundlicher Energien und nicht zuletzt wegen seinen guten Kontakte zu Russland auch als mögliche Friedenstaube für die Ukraine. Ob der Verweis auf das Aufstiegskonzept Europas auf der Basis von „Expansionismus, Aggression und Kolonialismus“ die erwünschte abschreckende Wirkung hat, oder nicht eher als Vorbild dankbar angenommen wird, ist allerdings fraglich.

Es ist nicht gesagt, dass Baerbocks Kritik oder andere Mahnungen aus der EU verfangen. Besser als der lange übliche verhuschte Umgang mit Menschenrechtsverletzungen und Industriespionage ist es allemal. Es war nie verständlich, warum nicht der Verstoß gegen global gültige Normen und Fairness einen Gesichtsverlust bedeuten sollte, sondern die Benennung des Verstoßes.

Inzwischen ist es klar, dass Chinas Interesse an der Welt nicht mit einer Demokratisierung einhergeht. Und dass Autokratien sich gemeinsamen Regeln unterordnen, ist ein Widerspruch in sich und nur so lange von Bestand, wie es zur deren Machtsicherung beiträgt oder diese nicht behindert. Auch damit lässt sich die Partnerschaft von China und Russland erklären: Neben ökonomischen Interessen teilt die politische Führung ein gemeinsames Selbstverständnis.

Nach der Corona-Pandemie steckt die chinesische Wirtschaft in einer Krise – und allein die Vorgabe neuer Wachstumszahlen und Quoten durch die Staatsführung wird die nicht lösen. Das eröffnet Möglichkeiten. „Wir sind Partner, wir sind keine Gegner“, hat der chinesische Außenminister Qin Gang Baebock zugerufen. Es liegt auch an China, diese Nähe zu belegen. Die deutsche China-Strategie darf sich nicht alleine auf schöne Worte verlassen.