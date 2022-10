Baerbock: „Mit diesem Völkerrechtsbruch wird Putin niemals durchkommen“

In der Nacht haben 143 der 193 Mitglieder der UN-Vollversammlung in New York überraschend eindeutig für eine Verurteilung der völkerrechtswidrigen Annexionen Russlands in der Ukraine gestimmt. Das erfreut Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, die sagt: „Immer mehr Staaten bekennen Farbe: gegen den Krieg, für die UN-Charta.“