Baerbock: „Putin allein kann diesen Krieg beenden“

Hoffnungen auf einen baldigen Frieden in der Ukraine hegt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock kaum: Ein Ende der russischen Angriffe sei „trotz aller internationaler Bemühungen“ derzeit nicht in Sicht. Für die Zukunft zieht die Grünen-Politiker lehren für die Diplomatie in anderen Konfliktregionen.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) zeigt sich mit Blick auf einen Frieden in der Ukraine im Jahr 2023 wenig optimistisch. „Trotz aller internationaler Bemühungen sieht es derzeit leider nicht so aus, dass Putin plant, 2023 seine brutale Zerstörung einzustellen“, sagte Baerbock im Interview mit „Table.Media“.

Der russische Präsident hab diesen Angriffskrieg angefangen. „Und er allein kann ihn beenden“, führte die Außenministerin weiter aus. Dabei gibt es laut Aussage Baerbocks es nur zwei Optionen: „Wenn Russland aufhört zu bombardieren und seine Soldaten zurückzieht, haben wir Frieden. Wenn die Ukraine aufhört zu kämpfen, gibt es keine Ukraine mehr.“

Russlands „Selbstzerstörung“: Putin verliert an Rückhalt Viele Russen fragen sich in ihren Neujahrsferien, wie es in dem von Niederlagen überschatteten Krieg gegen die Ukraine weiter geht. © Quelle: dpa

Sie verstehe den Wunsch nach einem Schweigen der Waffen in Teilen der Bevölkerung, bekräftigte Baerbock. „Aber dahinter steckt ja, dass man bereit wäre, einen russischen Diktatfrieden einfach so zu akzeptieren.“ Eine Abwesenheit von Krieg würde jedoch keinesfalls Frieden bedeuten. „Wir wissen aus den von Russland besetzten Gebieten, was das bedeuten würde, was einige heute als Kompromiss bezeichnen: Frauen der Vergewaltigung preiszugeben, Männer Mord und Folter, Kinder der Verschleppung. Befreite Städte wie Butscha, Isjum und Balalklija sind Zeugnis dafür.“ Dennoch liefen diplomatische Bemühungen um einen Frieden „nonstop seit dem 24. Februar“.

Baerbock: Putin antwortet auf Diplomatie mit „immer mehr Gewalt“

So versuche man seit nunmehr zehn Monaten, Kremlchef Wladimir Putin von einem Ende des Krieges zu überzeugen. „Seine Antwort war immer mehr Gewalt.“ Alle diplomatischen Bemühungen vor der russischen Invasion seien zudem gescheitert, „weil Putin einer imperialistischen Vorstellung folgt, in der internationale Absprachen nur so lange Bestand haben, wie sie ihm nützen.“

Russland warf die Grünen-Politikerin erneut vor, „die ganze Welt“ vor Beginn der Invasion angelogen zu haben. Moskau habe die westlichen Warnungen vor Drohungen gegen die Ukraine stets als „Hysterie“ abgetan. „Und dann mussten wir zusehen, wie Mariupol dem Erdboden gleichgemacht wurde, wie die russischen Panzer nicht Babynahrung gebracht haben, sondern Tod, Leid und Zerstörung überall in der Ukraine.“ Diese Brutalität des russischen Angriffs habe sie sich vorher nicht vorstellen können.

„Wir sind stärker als Putins Krieg“

Die Bundesregierung und die deutsche Bevölkerung würden das angegriffene Land unterstützen, „solange die Ukraine uns braucht“, betonte die Außenministerin gegenüber „Table.Media“. Die Menschlichkeit hierzulande, aber auch in Europa, sei ein positiver Aspekt der Entwicklungen der vergangenen Monate. „So eine Solidarität habe ich noch nicht erlebt.“ Im ganzen Land nehme sie eine Botschaft wahr: „Wir sind stärker als Putins Krieg.“

Angesichts des russischen Angriffskriegs sowie weiterer Krisen wie der Corona-Pandemie unterstrich Baerbock die Notwendigkeit einer nationalen Sicherheitsstrategie. Diese solle jedoch als „integrierte Sicherheit“ mit einer internationalen Komponente gedacht werden. „Cyberangriffe auf Krankenhäuser, die Pandemie, die Energiepreiskrise, all das zeigt, dass innere und äußere Sicherheit sich nicht mehr trennen lassen.“

Auch China im Zentrum der Sicherheitsstrategie

Ein Aspekt der Sicherheitsstrategie ist eine größere, insbesondere wirtschaftspolitische Unabhängigkeit von China. Die China-Strategie sei jedoch keine „Entkopplungsstrategie“, sagte Baerbock dem Portal. Mit Blick auf die deutsche Abhängigkeit vom russischen Gas, habe man jedoch erlebt, dass diese Deutschland verwundbar gemacht habe. Wie Moskau habe sich auch Peking „in den letzten Jahren nicht nur immer weiter von unseren demokratischen Werten, sondern auch vom internationalen Recht und den Regeln für einen fairen Wettbewerb entfernt“.

„Deshalb ist es in unserem ureigenen Wirtschaftsinteresse, uns von China nicht so abhängig zu machen, wie wir das bei Russland gemacht haben“, fügte Baerbock hinzu. Dennoch sei China nicht zu einem Gegner geworden, so die Außenministerin. „Der Kern unserer Sicherheitsstrategie lautet, dass wir mit anderen Ländern in so vielen Bereichen wie möglich kooperieren und zusammenarbeiten wollen – und zugleich souverän und eigenständig handeln können müssen, wenn andere plötzlich zu unseren Lasten agieren.“

Ähnlich schwierig gestalteten sich die Beziehungen zuletzt zum Iran, wo die Menschen gegen das Regime protestieren und einige Demonstrierende bereits zu Todesstrafen verurteilt wurden. Mit Blick etwa auf das Atomabkommen könne man Teheran in der jetzigen Situation keine Angebote machen. „Man würde den Menschen im Iran massiv in den Rücken fallen und das Regime eher ermutigen, weiterzumachen“, so Baerbock.

Baerbock sieht Kritik an Politik der Grünen gelassen

Angesichts scharfer Kritik an ihrer Partei wegen einer Regierungspolitik die vielfach der Linie der Grünen widerspricht, sieht die ehemalige Vorsitzende keine Veränderung der Partei durch den Krieg in der Ukraine. Die Grünen hätten „bereits beim Bosnienkrieg und dann noch mal um Afghanistan“ wichtige Debatten ausgetragen. Die Schutzverantwortung stehe für ihre Partei im Vordergrund. „Deswegen haben wir von Tag eins des Russlandkriegs an die Ukraine in ihrem Recht auf Selbstverteidigung unterstützt.“

Ähnliche Kritik wurde wegen der Waffenlieferungen an Saudi-Arabien laut. Auch diese Entscheidung verteidigte Baerbock gegenüber „Table.Media“. Die Welt sei „kein Wunschkonzert“, so die Außenministerin. „Es gibt in diesem Fall Altverträge auch mit anderen europäischen Staaten, mit denen wir auch in Zukunft zusammenarbeiten wollen.“ Diese könne man nicht einfach für nichtig erklären. Ein Unterschied zu den Lieferungen der Vorgängerregierung sei jedoch, dass Saudi-Arabien aus dem jetzigen Stand die Bombardierungen im Jemen beendet habe. Deshalb erfülle man die Altverträge, „aber unter Bedingungen“.

RND/sic