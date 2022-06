Trotz Tankrabatt: Preise für Benzin und Diesel steigen wieder - Kritik von ADAC und Ökonomen

Am ersten Tag kam die Senkung der Spritsteuern noch nicht komplett bei den Autofahrern an. Am zweiten Tag steigen die Preise wieder. Das Kartellamt sieht Potenzial für Senkungen und eine Ökonomin die Ölkonzerne als Gewinner der Maßnahme.