Sicherheitspolitik trifft Energiewende: In Dresden werben Baerbock und Habeck für Mikrochips made in Germany

Dresden. Das Bundeskabinett verabschiedet seine China-Strategie, das Europaparlament stimmt dem Chips Act zur staatlichen Förderung der Mikrochipsproduktion in der EU zu – und just am selben Tag sind die deutsche Außenministerin und der Bundeswirtschaftsminister gemeinsam zu Gast in Dresden, um sich eine Vorzeigefabrik für Halbleiter anzusehen, die von beidem direkt betroffen ist: Der größte deutsche Chiphersteller Infineon profitiert von milliardenschweren Subventionen, bekommt aber auch Grenzen für seine Geschäfte mit China auferlegt. Das geschehe sicher „aus guten Gründen“, sagt Infineon-Vorstandschef und Gastgeber Jochen Hanebeck den Ministern am Donnerstag, allerdings sei man auf den chinesischen Absatzmarkt angewiesen. In Deutschland verkaufe man nur einen Bruchteil der Gesamtproduktion.

Tatsächlich geben Annalena Baerbock und Robert Habeck (beide Grüne) Entwarnung: Die Bundesregierung wolle nur eine Abhängigkeit von China vermeiden, Geschäfte mit der Wirtschaftsmacht seien aber ausdrücklich erwünscht. Dass Baerbock und Habeck die Chipfabrik in Dresden für ihren ersten gemeinsamen Unternehmensbesuch als Minister ausgesucht haben, hat andere Gründe. „Das ist ein wichtiger Standort für Ostdeutschland, für Deutschland, für Europa“, sagt Baerbock, nachdem sie betont hatte, dass ohne Infineons Halbleiter auch keine Energiewende gelingen kann, die Technik wird von Windrad bis Solarpanel überall gebraucht – und zwar dringend.

Würde Taiwan durch einen chinesischen Angriff seiner zentralen Rolle als Halbleiterproduzent und -lieferant nicht mehr nachkommen können, brächen in weiten Teilen der Welt verschiedenste Technologieproduktionen ein.

Milliardensubvention vom Staat

Die Bundesregierung unterstützt deshalb die Ansiedlung modernster Chipfabriken in Deutschland mit Milliardensummen, allein für den Ausbau am Dresdner Standort erwartet Infineon Fördergeld von einer Milliarde Euro. Rund 1000 hochqualifizierte Arbeitsplätze sollen entstehen. Zum ersten Spatenstich für das hochmoderne Halbleiterwerk waren im Mai unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) nach Sachsen gekommen. Die ersten Chips sollen im Herbst 2026 die Anlage verlassen, sagt Infineon-Chef Hanebeck. Er bedankt sich für die Subventionen, nennt sie aber auch alternativlos: „In anderen Ländern wird da mit ganz anderen Summen hantiert.“

Habeck gibt den Dank zurück – einerseits für das „große Spektakel“, dass er mit Baerbock, die wie er gerade auf Sommerreise durch Deutschland ist, den hochmodernen „Reinraum“ zur Chipproduktion besuchen darf. Da darf sonst kaum jemand Externes rein, schon ein Staubkorn kann die Tagesproduktion ruinieren. Andererseits und vor allem aber dafür, dass Firmen wie Infineon „ins Risiko gehen“: Dass Infineon allein in Sachsen 5 Milliarden Euro investiere, zeige den Glauben an den Standort und an die Zukunft der Technologie, aber auch der „ökologischen Transformation“.

Der Wirtschaftsminister weiß, dass die Beliebtheit der Grünen im Osten schon immer besonders gering war, er kennt die große Ablehnung, die seiner Transformationspolitik hier entgegenschlägt. Aber er will das nicht als Problem sehen, das mit „Ostdeutschland oder spezifischen Regionen zu tun hat“, sagt er.

Vielmehr ist „die Debatte um den Klimaschutz ein Thema der Spaltung geworden“, so Habeck. „Das war aber mal anders.“ Es sei weitgehend Konsens gewesen, dass Deutschland profitiere, wenn es bei innovativen Technologien für den Klimaschutz vorangehe: Nur wenn das Land sich zutraue, Probleme zu lösen, werde man den Wohlstand sichern. „So wie hier in Dresden.“