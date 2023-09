Baerbock will internationale Beobachter nach Berg-Karabach entsenden

Berlin. Außenministerin Annalena Baerbock hat Aserbaidschan aufgefordert, internationale Beobachter in die Region Berg-Karabach zu lassen. „Wir blicken mit den allergrößten Sorgen nach Berg-Karabach. Niemand weiß wirklich, wie es den Menschen dort ergeht und was sie durchmachen müssen“, sagte die Grünen-Politikerin am Mittwoch laut einer Mitteilung. „Es braucht jetzt Transparenz und die Augen und Ohren der internationalen Gemeinschaft vor Ort.“ Baerbock kündigte an, Mittel für das Internationale Komitee des Roten Kreuzes von zwei auf fünf Millionen Euro zu erhöhen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Es wäre ein Vertrauensbeweis“

Deutschland werde mit seinen Partnern daran arbeiten, schnellstmöglich Beobachterinnen und Beobachter zu entsenden. „Es wäre ein Vertrauensbeweis, dass es Aserbaidschan mit seinen Zusagen für die Sicherheit und das Wohl der Menschen in Berg-Karabach ernst meint, wenn es internationale Beobachter zuließe“, sagte Baerbock.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

US-Außenminister Antony Blinken hatte den Präsidenten Aserbaidschans, Ilham Aliyev, in einem Telefonat am Dienstag ebenfalls dazu aufgefordert, eine internationale Beobachtermission zuzulassen. Ein Sprecher des Außenministeriums sagte im Anschluss, dass Aliyev eine Mission akzeptieren würde. Die USA erwarteten, dass er sich daran sowie an die Zusage halte, keine weiteren militärischen Maßnahmen zu ergreifen. Blinken appellierte den Angaben nach an Aliyev, humanitärer Hilfe ungehindert Zugang zu gewähren, die Sicherheit der Karabach-Bewohner zu gewährleisten und ihre Rechte zu schützen.

Ein Autokonvoi ethnischer Armenier aus Berg-Karabach bewegt sich nach Kornidzor. Nach der Eroberung des Gebietes Berg-Karabach durch Aserbaidschan wächst die Zahl der nach Armenien flüchtenden Menschen. © Quelle: Vasily Krestyaninov/AP/dpa

Aserbaidschan hatte vergangene Woche das vor allem von Armeniern besiedelte Gebiet auf aserbaidschanischem Staatsgebiet angegriffen und militärisch unter Kontrolle gebracht. Die humanitäre Lage war schon zuvor extrem angespannt, weil Aserbaidschan eine wichtige Zufahrtsstraße für die Versorgung von Berg-Karabach blockiert hatte. Bei der Offensive sind 192 aserbaidschanische Soldaten ums Leben gekommen, wie das Gesundheitsministerium in Aserbaidschan am Mittwoch mitteilte. Mehr als 500 weitere seien verletzt worden.

RND/dpa/AP