Baerbock zu Haushaltsstreit: „Als Frau muss man manchmal doppelt hart kämpfen“

Cali. Außenministerin Annalena Baerbock hat sich angesichts des anhaltenden Streits mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) über Kürzungen in ihrem Haushalt kampfbereit gezeigt. „Als Frau muss man manchmal noch mal doppelt hart kämpfen“, sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag bei einer Pressekonferenz mit der kolumbianischen Vizepräsidentin Francia Márquez auf eine entsprechende Journalistenfrage in der Stadt Cali.

An die als Menschenrechtsaktivistin und Umweltschützerin bekannte Márquez gewandt sagte Baerbock, sie eine mit der Kolumbianerin, dass „wir beide offensichtlich Kämpferinnen“ sind. Dies gelte „für alle Themenbereiche“, ergänzte sie.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich in den Koalitionsstreit über den Bundeshaushalt für 2024 eingeschaltet. Eine Sprecherin des Finanzministeriums hatte mit Blick auf entsprechende Medienberichte erklärt, es treffe zu, dass Lindner gemeinsam mit dem Bundeskanzler Gespräche mit einigen Ressortkolleginnen und -kollegen zum Haushalt führe. Zuerst hatten „Süddeutsche Zeitung“ und „Welt“ darüber berichtet.

RND/dpa