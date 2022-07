Außenministerin Annalena Baerbock besucht in Griechenland ein Flüchtlingslager und die EU-Grenzschutzagentur Frontex. Ihre Bilanz: Nötig sei eine gerechtere Flüchtlingsverteilung in der EU und eine staatliche europäische Seenotrettung. Vorwürfe wegen illegaler Pushbacks gegen Frontex müssten aufgeklärt werden.

Athen. Unter Bäumen in Schatten stehen zwei Tische mit weißem Tischtuch. Zusammenschieben, bedeutet Annalena Baerbock. Sonst könne man sich doch nicht verstehen. Sie packt an einer Ecke an. Dann kommen die Kinder und die Frauen. Rund 730 Menschen leben im Flüchtlingslager Schisto in den Hügeln zwischen Athen und Piräus, Afghanen und Syrer vor allem, aber auch Iraker und Iraner. Gut 300 davon sind Kinder.

Zehn Mädchen und Jungen nehmen Platz an Baerbocks Tisch, es gibt etwas Gerangel um die Eistee-Dosen. „Wie alt bist du?“, fragt Baerbock einen Jungen auf Englisch. Zehn Jahre, der Junge zeigt verstärkend seine Finger. Zehn Ministerfinger gehen nach oben. “Wie lange bist Du schon da?“, fragt Baerbock ein Mädchen. Es zuckt mit den Schultern. Sie könne sich nicht erinnern. Bevor sie in Schisto ankommen, waren die meisten Flüchtlinge bereits in anderen Lagern, da kann Zeit vergehen.

Die Ministerin spricht mit den Frauen am Tisch über deren Erfahrungen. Feministisch hat sie ihre Außenpolitik genannt. So kann das aussehen: Die Männer stehen am Rand und sehen zu.

Griechenlands Migrationsminister hat einen Ruf zu reparieren

Einen Rundgang durch das Camp hat Baerbock da bereits hinter sich. Container sind dort übereinandergestapelt. Jede Einheit habe eine eigene Dusche, sagt der griechische Migrationsminister Panagiotis Mitarachi. Und Solarpanels gebe es auch. „Hier lebt man würdevoll“, sagt der Minister und zeigt nach rechts. Vor einem Container blühen Oleander in Töpfen. An einer Stange rankt sich eine Pflanze nach oben. „Schauen Sie, ein Garten. Sehr hübsch“, sagt der Minister zu Baerbock.

Er hat einen Ruf zu reparieren. Der der griechischen Flüchtlingslager ist nicht besonders gut: überfüllt, schlechte Versorgung. Das Lager in Moria auf der Insel Lesbos, zeitweise das größte in Europa, wurde zum Symbol des Elends. Inzwischen ist es abgebrannt. „Moria war nicht das Problem“, sagt der griechische Mitarachi. „Das Problem war das Camp um Moria herum.“ Die illegalen Ansiedlungen, weil mehr und immer mehr gekommen seien. Und dann redet er sich in Rage. Über die mangelnde Solidarität in der EU zum Beispiel. 160.000 Menschen hätten die fünf Mittelmeer-Staaten in den vergangenen Monaten aufgenommen. Gerade mal 8000 seien von anderen EU-Ländern übernommen worden.

Und außerdem werde mit unterschiedlichem Maß gemessen: Flüchtlinge aus der Ukraine könnten sich in Europa frei bewegen, wer aus Afghanistan und Syrien komme, dem werde ein Land als Aufenthaltsort zugewiesen. Ungerecht sei das, er werde es in der EU thematisieren

Zwischen Flüchtlingslager und Frontex

Dort aber ist gerade ein anderes Thema hochgekocht. Die EU-Antibetrugsagentur Olaf hat einem Bericht des Spiegel zufolge festgehalten, wie sehr die EU-Grenzsschutzagentur Frontex die griechischen Sicherheitskräfte dabei unterstützt hat, Flüchtlinge an der Landung in Griechenland zu hindern. Bei den so genannten „Pushbacks“ wurden Boote mit Migranten ins Meer zurückgedrängt. Frontex-Chef Fabrice Leggeri ist deswegen bereits zurückgetreten.

Er kenne den Bericht nicht, sagt Mitarachi. Aber die EU habe das Recht, ihre Grenzen zu sichern. Und im Übrigen könne die Türkei auch mehr tun, um Flüchtlinge daran zu hindern, sich auf gefährliche Bootsreisen Richtung EU zu begeben.

Jede Grenze muss auch eine Tür haben. Annalena Baerbock, Außenministerin

Baerbock bricht auf. Sie hat den passenden Termin: bei Frontex in Athen. Es sei richtig und wichtig, dass die EU ihre Außengrenzen schütze, damit auf die Binnengrenzen zwischen den Mitgliedstaaten weiter verzichtet werden könne, sagt sie anschließend. Und es sei klar, dass Griechenland dabei mehr Unterstützung brauche. Auch Deutschland habe sich da in den vergangenen Jahren „unsolidarisch, naiv und verantwortungslos“ verhalten – „mein Land“, sagt sie und meint eine andere Bundesregierung.

Was nun über die Pushbacks berichtet werde, müsse aufgeklärt werden, jeder einzelne Fall. Menschenrechte dürften bei der Grenzsicherung nicht ignoriert werden. „Wenn wir da wegschauen, gehen unsere Werte im Mittelmeer unter“, sagt Baerbock. „Jede Grenze muss auch eine Tür haben.“ Und sie zählt auf, was getan werden müsse: Die Flüchtlingsverteilung in der EU müsse neu geregelt und eine europäische Seenotrettung etabliert werden. „Rettung und Hilfe in Notfällen ist eine staatliche Aufgabe“, verkündet Baerbock.

