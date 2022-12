Ohne Strom, ohne Toilette: Bundestagsabgeordnete sitzen stundenlang in ICE fest

Heizungsfachbetriebe haben volle Auftragsbücher. Schließlich will in diesen Zeiten jeder bei der Wärme sparen. Also: Entweder die alte Heizung fit machen oder gleich eine neue her – am besten mit Wärmepumpe und Solar. Doch irgendjemand muss die Arbeit ja auch erledigen. Zum Beispiel Manfred Unger.