Rechnungshof-Kritik: Marode Bahn entwickelt sich zu einem „Fass ohne Boden“

Scharfe Kritik des Bundesrechnungshofs an der Deutschen Bahn: „Der Konzern entwickelt sich zu einem Sanierungsfall, der das gesamte System Eisenbahn gefährdet.“ Der Bund sei weit davon entfernt, die Probleme beim Staatsbetrieb in den Griff zu bekommen. Schnelle Reformen seien nötig.

Berlin. Die Bahn ist in der Dauerkrise, das Staatsunternehmen ein Sanierungsfall, der Bund als Eigentümer nicht in der Lage, das Ruder herumzureißen: Der Bundesrechnungshof hat in einem spektakulären Sonderbericht für den Bundestags-Haushaltsausschuss die Verkehrspolitik von Bundesminister Volker Wissing (FDP) und die Leistung des Managements der Deutschen Bahn (DB AG) scharf kritisiert.

Die Bahn, bereits jetzt mit 30 Milliarden Euro verschuldet, entwickele sich zu einem „Fass ohne Boden“, kritisieren die Haushaltsprüfer. „Die Krise der DB AG wird chronisch, der Konzern entwickelt sich zu einem Sanierungsfall, der das gesamte System Eisenbahn gefährdet“, sagte Rechnungshof-Präsident Kay Scheller am Mittwoch. Bereits 2019 hatte der Rechnungshof in einem Sonderbericht die Probleme der Bahn offengelegt. „Vier Jahre später ist das System Eisenbahn sogar noch unzuverlässiger geworden und die wirtschaftliche Lage der DB AG hat sich weiter verschlechtert. Die vier Jahre sind offensichtlich verloren.“

Bund und Bahn verfehlen Verkehrs­wende­ziele

Die von der Ampelkoalition und von Bahnchef Richard Lutz ausgerufenen Ziele werde die Bahn reißen. „Der Bund wird das ambitionierte Wachstumsziel, die Verkehrsleistung im Schienen­personen­verkehr bis zum Jahr 2030 zu verdoppeln, verfehlen“, moniert der Bericht. Und: „Dieses für den Bund und die DB AG absehbare Scheitern betrifft auch den Schienengüterverkehr: Bis zum Jahr 2030 wird er den geplanten 25-Prozent-Anteil am gesamten Gütertransport nicht erreichen.

Und es geht weiter: Im Konzern gebe es „gravierende strukturelle, finanzielle und betriebliche Probleme. Von einer Lösung ist die Bundesregierung weit entfernt.“ Der Rechnungshof fordert eine Zerschlagung der DB AG, eine neue Infrastruktur­gesellschaft mit direkter Bundeskontrolle, den Verkauf aller Auslandsaktivitäten und die Konzentration aufs Kerngeschäft. „Weltweit und bahnfremd passt nicht zum Gewährleistungsauftrag aus dem Grundgesetz: Betrieb, Ausbau und Erhalt der Schiene in Deutschland“, sagt Scheller.

Und er warnt: „Damit das System Eisenbahn seine verkehrs- und klimapolitische Rolle erfüllen kann, braucht es grundsätzliche Reformen – ohne entschiedenes Umsteuern endet das System Eisenbahn auf dem Abstellgleis.“

Wissing: „Können nicht rückwärts regieren“

Verkehrsminister Wissing wies gegenüber dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND) die Kritik zurück: „Was wir nicht können, ist rückwärts regieren“, sagte er. „Ich habe kurz nach meinem Amtsantritt eine Strategie vorgelegt, mit der wir die Bahn wieder auf Kurs bringen werden. Dazu gehört ein radikales Konzept zur Sanierung des Netzes genauso wie die Umstrukturierung des Konzerns inklusive einer gemeinwohl­orientierten Infrastruktur­sparte. Das gilt es nun Punkt für Punkt abzuarbeiten. Und das tun wir konsequent.“

Von einer Verkehrswende sei Deutschland „meilenweit entfernt“, kritisierte der Vorsitzende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, Martin Burkert, gegenüber dem RND: „Der Bundesrechnungshof zeigt die Situation der DB AG in aller Deutlichkeit. Über Jahrzehnte wurde zu wenig in die Schiene investiert. Brücken, Schienen und viele Stellwerke sind marode.“