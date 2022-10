Sabotage bei der Bahn: Polizeigewerkschaft vermutet „terrorartige Strukturen“ am Werk

In Frankreich wird der Sprit knapp: Tanklaster fahren auch am Wochenende

In Frankreich wird an den Tankstellen der Sprit knapp. Nun wurde das Fahrverbot für die tonnenschweren Tanklaster bis Montag aufgehoben. Einer der Hauptgründe für die derzeitigen Versorgungsprobleme mit Kraftstoff dürfte der Streik in drei der sechs französischen Raffinerien sein.