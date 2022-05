Bahnkunden brauchen drei Dinge: Geduld, Geduld und nochmals Geduld

Pünktlich zum Start des 9-Euro-Tickets räumt Bahnchef Richard Lutz ein, dass das deutsche Schienennetz chronisch überlastet ist. Am Pfingstwochenende gibt es zudem so viele Baustellen wie bisher noch nie. Gebaut werden aber muss noch viel mehr. Und dringend renovieren muss die Bahn auch ihre Informationspolitik, kommentiert Jan Sternberg.

Berlin.Für die Bahn könnte der Start des 9-Euro-Tickets am Mittwoch zu keinem ungünstigeren Zeitpunkt kommen. Noch nie wurde so viel im Streckennetz gebaut wie in diesen Tagen, am Pfingstwochenende ist der absolute Bau-Rekord in Sicht. Bahn-Baustellen werden langfristig geplant und können nicht für spontane Rabattaktionen der Politik ausgesetzt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ersatzverkehr und Frust

Das bedeutet: ausfallende oder umgeleitete Züge, Ersatzverkehr und Frust. Bahnchef Richard Lutz kassierte am Montag nebenbei das Pünktlichkeitsziel im Fernverkehr: Das angestrebte Jahresziel von 80 Prozent pünktlicher (da heißt bei der Bahn: unter sechs Minuten verspäteter) Züge würde 2022 nicht mehr erreicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Eisenbahnen in Deutschland werden zeitgleich Opfer jahrzehntelanger Vernachlässigung der Infrastruktur und ihres eigenen Erfolgs. Schneller als erwartet strömen die Menschen zurück in die Züge, auch der Güterverkehr belebt sich. Alles trifft auf ein Netz, das dem Verkehr nicht mehr gewachsen ist.

Längere Streckensperrungen statt kleinteilige Maßnahmen

Nach dem eiligen Abgang seines Infrastrukturvorstands Ronald Pofalla musste der Bahnchef selbst verkünden, was Passagieren und Frachtkunden schon lange klar ist: Das vorhandene Netz bedarf einer Generalsanierung. Genau diese verspricht Lutz jetzt auf den Hauptstrecken.

9-Euro-Ticket: Unterwegs im Land der Triebwagen Das 9-Euro-Ticket treibt die Menschen in die Regionalzüge, auf die oft unbeachteten Nebenflüsse des Eisenbahnsystems. Sind sie dafür bereit? Was müsste passieren, um den öffentlichen Verkehr wirklich attraktiv zu machen? Eine Reise mit literarischer Zugbegleitung. Jetzt mit RND+ lesen

Das bedeutet längere Streckensperrungen statt kleinteiliger Maßnahmen. Für die Verkehrswende könnte das eine gute Nachricht sein. Kundinnen und Kunden aber müssen hoffen, dass die Bahn auch bei ihrer Informationspolitik dazulernt: Bei gut geplanten Ersatzfahrplänen und ungeschminkt ehrlichen Informationen wissen sie wenigstens, was auf sie zukommt.

Drei Dinge brauchen sie aber auf jeden Fall in den nächsten Jahren: Geduld, Geduld und nochmals Geduld.