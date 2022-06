In der Nähe von Garmisch-Partenkirchen ist es am Freitag zu einem Zugunglück mit vier Todesopfern gekommen. Politikerinnen und Politiker aus ganz Deutschland äußern sich erschüttert. Bundeskanzler Scholz spricht von „bedrückenden Bildern“.

Entsetzen in der Politik

Entsetzen in der Politik

Bei einem Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen sind am Freitag vier Menschen gestorben, etwa 30 Menschen wurden verletzt. Der Regionalzug war gegen Mittag Richtung München unterwegs und soll dabei entgleist sein. Über die genauen Hintergründe ist noch nichts bekannt. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass zum Ferienbeginn viele Schüler in der Bahn waren. Politikerinnen und Politiker reagierten schockiert und mit Bestürzung auf das Zugunglück.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Es sind erschütternde Nachrichten und bedrückende Bilder vom Zugunglück in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen“, schrieb Bundeskanzler Olaf Scholz am Freitag auf Twitter. Es werde alles versucht, den Verletzten zu helfen, „denen wir eine schnelle Genesung wünschen“, so Scholz. „Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser sprach auf Twitter von „furchtbaren Nachrichten“. „Meine Gedanken sind bei den Familien der Todesopfer und bei den Schwerverletzten und Verletzten.“ Sie begebe sich nun auf den Weg zum Unglücksort, „um die Anteilnahme der Bundesregierung auszudrücken“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Wissing: „Ausmaß der Katastrophe lässt sich nur erahnen“

„Die Bilder, die uns in diesen Stunden aus Garmisch-Partenkirchen erreichen, sind dramatisch“, sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing am Freitag in Berlin. „Aktuell lässt sich das gesamte Ausmaß der Katastrophe nur erahnen. Meine Gedanken sind bei den Angehörigen und den Verletzten. Wir stehen im engen Austausch mit der Bahn und unterstützen, wo wir können. Unsere Experten sind bereits vor Ort, um gemeinsam mit den Ermittlungsbehörden die Unfallursache zu untersuchen.“

Lambrecht dankt Soldaten für Erste Hilfe

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht äußerte sich ebenfalls bestürzt. „Meine Gedanken und mein Mitgefühl sind bei den Angehörigen und Freunden der Toten“, hieß es in einer vom Verteidigungsministerium veröffentlichten Stellungnahme. „Ich danke besonders unseren Soldatinnen und Soldaten, die sofort Erste Hilfe geleistet haben und bei den Rettungsarbeiten unterstützen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Bayerns Ministerpräsident trauert mit den Angehörigen

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zeigte sich erschüttert und tief betroffen. „Wir trauern mit den Angehörigen der Opfer und wünschen allen Verletzten rasche Genesung“, schrieb der CSU-Chef bei Twitter. Gerade die Schüler hätten sich auf die Pfingstferien gefreut. „Großen Respekt und Dank allen Rettungskräften für die schnelle Hilfe“, betonte Söder.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Der stellvertretende Ministerpräsident von Bayern, Hubert Aiwanger (Freie Wähler), äußerte auf Twitter sein „tiefes Beileid den Angehörigen der tödlich Verunglückten“. Er wünsche den Verletzten eine schnelle Genesung. Das Unglück sei ein „unfassbares Leid“.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schweres Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen: Mehrere Tote und 30 Verletzte Den Angaben zufolge war der vollbesetzte Zug von Garmisch in Richtung München unterwegs, als er bei Burgrain aus noch unbekannter Ursache entgleiste. © Quelle: Reuters

Betroffenheit auch bei den Generalsekretären von CDU und FDP

CDU-Generalsekretär Mario Czaja äußerte sich ebenfalls auf Twitter schockiert. „Mit tiefer Betroffenheit blicke ich auf das tragische Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen.“ Seine Anteilnahme gelte den betroffenen Familien und allen Angehörigen. „Danke an alle Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Bundeswehr und Rettungsdiensten“, so der CDU-Politiker.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Bijan Djir-Sarai, Generalsekretär der FDP, schrieb auf Twitter: „Das Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen erschüttert mich.“ Sein „tief empfundenes Mitgefühl“ gelte den Opfern, deren Angehörigen sowie den Verletzten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/jst/dpa

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter