Bald bei „Geyer & Niesmann“: True Crime Politik – wahre Verbrechen und Skandale

Berlin. Endlich: Sie sind zurück! Nach ihrer Sommerpause melden sich die RND-Politik-Podcaster Steven Geyer und Andreas Niesmann mit neuen Folgen zurück. Zwar erst ab nächster Woche. Aber dafür dann mit Spezialausgaben, wie es sie noch nicht gegeben hat!

Podcast „Geyer und Niesmann“: Hier anhören

Was man schon verraten kann: Es wird darin nicht nur um Politik gehen – sondern auch um Zeitgeschichte. Aber eben erzählt von Geyer und Niesmann, mit spannenden Fragen: Wie war das noch mit dem toten Ministerpräsidenten in der Badewanne – und warum musste ein SPD-Kanzlerkandidat deshalb zurücktreten? Wieso wurde die Grünen-Chefin, die die Ökopartei in den Bundestag geführt hat, keine zehn Jahre später erschossen? Welche Deals hat die Treuhand eingefädelt, und wieso mischte einmal ein zwielichtiger Waffenhändler mit?

Das und vieles mehr beantworten Geyer und Niesmann wie immer gemeinsam mit hochkarätigen und gut informierten Gästen aus Politik und Medien. Und immer ihrem Motto entsprechend: Politik – kein Gelaber. Ab kommenden Freitag genau an dieser Stelle – und überall, wo es Podcasts gibt.