﻿Warum sich CDU-Mann Philipp Amthor für einen neuen Feiertag stark macht

Rostock. Ostdeutschen-Schelte oder berechtigtes Anliegen? Unionspolitiker Philipp Amthor aus Ueckermünde (Vorpommern-Greifswald) will, dass öfter die Nationalhymne gesungen wird und mehr Deutschlandflaggen zu sehen sind. Amthor wirbt für einen „weltoffenen und aufgeklärten Patriotismus“. Dieses Feld dürfe man nicht Rechtsextremisten und -populisten überlassen, sagte der Politiker, der als treibende Kraft hinter dem Vorstoß gilt, der „Ostsee-Zeitung“ (OZ).

Streit um Ostdeutschland-Abschnitt

Für Ärger sorgt ein Passus im dazugehörenden Antrag, den die Union im Bundestag einbrachte. In Ostdeutschland sei demnach „besonderer Einsatz für patriotische Fragen“ erforderlich, um eine „Schwachstelle der Wiedervereinigung“ aufzuarbeiten. Im Osten gebe es einen „fehlenden Bezug zur eigenen Nation“. Im darauf folgenden Abschnitt des Antrags geht es um „hierzulande lebende Ausländer“, deren „Identifikation mit dem deutschen Staat“ durch zeitgemäßen Patriotismus gestärkt werden soll.

Harsche Kritik von der Linken

Die Linke im Schweriner Landtag reagiert mit heftiger Ablehnung. Die Union wolle den Ostdeutschen „Sonderprogramme zur Demokratieerziehung angedeihen lassen“, kritisiert der Parlamentarische Geschäftsführer Torsten Koplin. „Übersteigerter Patriotismus“ helfe nicht, die Gesellschaft zusammenzuhalten, sondern sei Ursache für Ausgrenzung. Die Union wolle „am rechten Rand nach Stimmen fischen“.

„Das ist Quatsch“, kontert Amthor. Es gehe „nicht um Ostdeutschen-Schelte“. Es sei „schade, wenn jetzt einzelne Formulierungen aus unserem vielseitigen Antrag herausgegriffen werden, um dieses wichtige Gesamtanliegen abzulehnen“. Die Ostdeutschen hätten mit der Wiedervereinigung für einen „der größten patriotischen Glücksmomente“ gesorgt. Das werde zu wenig gewürdigt. Er sei aber bereit, „diese zugegeben missverständliche Formulierung“ in dem Antrag „zu glätten“.

Liskow wirft Linken „Westhass“ vor

CDU-Landeschef Franz-Robert Liskow begrüßt Amthors Plan und attackiert zugleich Die Linke: „Linke politische Kräfte“ hätten „aus Zukunftsängsten und persönlichen Schicksalen Hetzkampagnen und teilweise ‚Westhass‘ entwickelt und geschürt, die das Zusammenwachsen von Ost und West erschwert haben“, teilte Liskow mit.

23. Mai soll Grundgesetz-Gedenktag werden

Die CDU will außerdem den 23. Mai als „Tag des Grundgesetzes“ zum Gedenktag erklären, der mit Veranstaltungen an die Einführung des Grundgesetzes in der Bundesrepublik erinnern soll und bei denen der Kanzler eine „Rede zur Nation“ hält. Der Tag stünde damit in einer Reihe mit dem 27. Januar, Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, an dem der Opfer des Nationalsozialismus gedacht wird und dem 17. Juni, der an den Volksaufstand von 1953 in der DDR erinnert.

Das Papier spricht sich außerdem für ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr aus und öffentliche Gelöbnisse der Bundeswehr. Auf Bundesebene zeigt sich bislang nur die FDP offen für den Vorstoß der Union.

Dieser Artikel ist zuerst in der „Ostsee-Zeitung“ erschienen.