﻿Die Ballonkrise: Wie die USA und China mit dem Abschuss umgehen

Washington/Peking/Berlin. Es war elf Uhr am Samstagmorgen, als sich Kevin Tolson, der Sheriff von York County im Bundesstaat South Carolina, genötigt sah, über den offiziellen Twitter-Account seiner Behörde eine Warnung abzusetzen: „Ja, es gibt Berichte, dass der chinesische Ballon gerade über unserer Gegend fliegt. Versuchen Sie nicht, ihn abzuschießen.“ Und er fügte noch eine Mahnung hinzu: „Was aufsteigt, kommt auch wieder runter - einschließlich eurer Kugeln.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dreieinhalb Stunden später war das Schicksal des inzwischen bis zur Atlantikküste abgedrifteten weißen Himmels-Monstrums besiegelt: Ein amerikanischer F22-Kampfjet brachte es in 18 Kilometer Höhe mit einer Rakete zur Strecke. Augenzeugen wollen einen Knall gehört haben. Auf Videoaufnahmen ist zu erkennen, wie die Hülle, die zuvor das Ausmaß von drei Bussen umspannt haben soll, zerfetzt und samt einiger Metallteile in den Ozean stürzt.

What’s up, America? Der wöchentliche USA-Newsletter liefert Hintergründe zu den amerikanischen Entwicklungen in Politik, Gesellschaft und Kultur - jeden zweiten Dienstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Eskalation beginnt - nicht nur zwischen USA und China

Mit dem Abschuss endete die einwöchige Odyssee des mutmaßlichen Spionagesatelliten von der einsamen Inselkette der Aleuten in der Beringsee im Nordwesten der USA über die Prärie von Montana und die Wälder von Missouri bis zum Urlaubsort Myrtle Beach im Osten des Landes, die von den Amerikanern vor dem Fernsehen und im Internet gebannt und je nach Gemütsverfassung amüsiert oder tief besorgt verfolgt wurde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Was für ein Augenblick“, spottete Ben Rhodes, der einstige Nationale Sicherheitsberater von Barack Obama: „Keiner von uns wird je vergessen, wo wir waren, als wir die Neuigkeiten von dem Ballon erfuhren oder den qualvollen Sieg vergessen, der in den letzten Augenblicken der Schlacht um den Ballon errungen wurde.“

Doch mit dem Versinken der Überreste im Ozean endet zwar der bizarre Spionagethriller, aber eine ernste politische Eskalation beginnt. Sie läuft nicht nur zwischen den USA und ihrem geostrategischen Rivalen China ab, deren Verhältnis auf einen absoluten Tiefpunkt gestürzt ist.

Ballon-Affäre belastet Beziehungen zwischen USA und China US-Außenminister Blinken verschob seine unmittelbar bevorstehende China-Reise und sprach von einer „klaren Verletzung des Völkerrechts“. © Quelle: Reuters

Republikaner treiben Biden

Das Thema liefert auch innenpolitisch den seit den Zwischenwahlen im Kongress erstarkten Republikanern frische Munition, den Präsidenten als vermeintliches Weichei darzustellen und auf einen knallharten, notfalls auch kriegerischen Konfrontationskurs mit Peking zu drängen. Mehrere Tage habe Biden den Abschuss aus Angst hinausgezögert und den Feind die größten Geheimnisse ausspionieren lassen, behaupten nun die Trump-Anhänger. „Biden dient zuerst China und zuletzt Amerika“, twitterte die rechtsextreme Abgeordnete Marjorie Taylor Greene.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Das Weiße Haus und das US-Verteidigungsministerium stellen die Sache ganz anders dar. „Ich habe dem Pentagon am Mittwoch befohlen, ihn (den Ballon, d. Red.) so schnell wie möglich abzuschießen“, erklärte Biden auf dem Weg zu seinem amtlichen Wochenenddomizil in Camp David. Der 80-Jährige sprach kurz und entschlossen wie ein Oberbefehlshaber. Er trug seine Piloten-Sonnenbrille. Nach seinen Worten rieten die Militärs, das ominöse Flugobjekt noch treiben zu lassen, bis der herunterstürzende Schrott keine Menschen am Boden mehr gefährdete.

Die Verschwörungslegende der Republikaner, Biden habe bewusst Zeit verstreichen lassen, um Peking nicht zu verärgern und Enthüllungen über angeblich dubiose Geschäfte seines Sohnes Hunter zu verhindern, wird in der Washingtoner Regierung als absurd zurückgewiesen. Hochrangige Beamte berichten, es seien sofort Schritte unternommen worden, um die Sammlung sensibler Informationen durch den Ballon zu verhindern. Umgekehrt habe man Erkenntnisse über die chinesische Spionagetätigkeit gesammelt. Der nachrichtendienstliche Schaden wird in der US-Hauptstadt als eher gering eingeschätzt.

USA sieht „inakzeptable Verletzung“ der Souveränität

Umso gewaltiger sind die geopolitischen Auswirkungen. Der Flug des mutmaßlichen Überwachungsballons über das gesamte Land ist für Washington eine offene Provokation und „inakzeptable Verletzung“ der Souveränität der USA. Er verschärft die angesichts der Lage um Taiwan und der Handelskonflikte ohnehin vorhandenen starken Spannungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das sichtbarste Zeichen: Außenminister Antony Blinken sagte bereits vor dem Abschuss aus Protest seine China-Reise ab. Es wäre der erste Peking-Besuch eines US-Außenministers seit 2018 gewesen, auch ein Treffen mit Chinas Präsident Xi Jingping war angeblich geplant. Blinken nannte das Eindringen des feindlichen Himmelskörpers in den Luftraum der USA „inakzeptabel“ und „unverantwortlich“.

Im Kongress dürfte das Thema die anstehende Sitzungswoche komplett überschatten. Es liefert einem von den Republikanern ohnehin neu eingesetzten Sonderausschuss zum Wettstreit mit China frische Nahrung.

Es mag sein, dass es möglich gewesen wäre, die Affäre gesichtswahrend für beide Seiten ad acta zu legen – wenn die chinesische Regierung Reue gezeigt und transparent kommuniziert hätte. Schließlich spionieren sich China und die USA auf allen erdenklichen Ebenen gegenseitig aus, und zwar meist mit ausgeklügelteren Mitteln als einem antiquierten Überwachungsballon.

„Wir akzeptieren keine grundlosen Spekulationen und Stimmungsmache“. Wang Yi, Ex-Außenminister nach Telefonat mit Blinken

Chinas Führung reagiert mit Gegenangriff

Aber die chinesische Regierung ging in Angriff über, nach einem bekannten Muster: Fehlverhalten abstreiten, die Schuld beim Gegenüber suchen. Es habe sich um einen zivilen Forschungsballon gehandelt, eine fliegende Wetterstation, und keineswegs um eine Spionageeinrichung, ließ sie wissen. Aufgrund starker Westwinde und wegen mangelnder Steuerungsmöglichkeiten sei der von seiner geplanten Route abgekommen – „völlig zufällig“. Den Abschuss des Ballons durch die USA wertete ein Sprecher des Außenministeriums in Peking als „Überreaktion“ und eine „ernste Verletzung“ internationaler Praktiken. Man sei sehr unzufrieden über den Einsatz von Gewalt und behalte sich das Recht auf „notwendige Reaktionen“ vor,

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Einige amerikanische Politiker und Medien nutzen die Situation nur aus, um China zu verleumden“, verkündete das Außenministerium weiter.

Und als Außenminister Blinken seinen China-Besuch am Freitag absagte, stritt Peking kurzerhand in einer schriftlichen Aussendung ab, dass es überhaupt jemals einen „offiziell geplanten Besuch“ gegeben habe. Wang Yi, bis Dezember Außenminister und durch die Berufung ins Politbüro der Kommunistischen Partei ranghöher als sein Nachfolger, ließ bei seinem am Samstag erfolgten Telefonat mit Blinken keinerlei Selbstkritik erkennen: „Wir akzeptieren keine grundlosen Spekulationen und Stimmungsmache“.

Berichte der chinesischen Staatsmedien lasen sich fast so, als ob am Wochenende ein US-amerikanisches Flugobjekt in den chinesischen Luftraum eingedrungen wäre. Wenn die Affäre auch in China als außenpolitisches Eigentor betrachtet wird, wird sich das auf andere Weise zeigen – und vor allem eher hinter den Kulissen: wenn Ministerialbeamte und Militärs ihre Posten verlieren.

Russland, Taiwan, Pazifik - China provoziert mit Positionen

Die Härte nach außen kann angesichts des ohnehin schwelenden US-China-Konflikts gefährlich werden. Derzeit steht es um die bilateralen Beziehungen so schlecht wie seit Aufnahme der diplomatischen Beziehungen im Jahr 1979 nicht mehr. Chinas Rückendeckung für den Krieg Russlands gegen die Ukraine, die Gebietsansprüche im Südchinesischen Meer, wo China ein begehrliches Auge auf Taiwan geworfen hat, US-Exportkontrollen für Hightech – all das könnte eher Entspannung als zusätzliche Verwicklungen gebrauchen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und in Washington gibt es gerade noch nicht einmal einen Botschafter, der vermitteln könnte: Der bisherige Mann auf diesem Posten, Qin Gang, ist seit einigen Wochen Chinas neuer Außenminister.

Bundesregierung reagiert zurückhaltend

Die Bundesregierung ging angesichts der schwierigen Lage am Wochenende zunächst auf Beobachtungsmodus: „Auf Grundlage der bisher vorliegenden Erkenntnisse wären Bewertungen für Deutschland verfrüht“, hieß es in Sicherheitskreisen. Man nehme die aktuellen Berichte und chinesische Spionage sehr ernst und stimme sich mit den wichtigsten Partnerländern ab.

CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen setzte auf eine nur kurzfristige Verstimmung. „Aus meiner Sicht handelt es sich um eine chinesische Panne, die gleichwohl eine amerikanische Antwort erforderte“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Ich gehe aber davon aus, dass beide Seiten sich dadurch nicht länger als nötig von ihrem geplanten Kurs abbringen lassen werden. Und dieser besteht darin, in dem ausgeprägten Machtkampf beider Seiten nicht völlig sprachlos zu sein.“

Chinas Außenpolitiker auf Münchner Sicherheitskonferenz

Ein Annäherungsversuch könnte demnächst ausgerechnet auf deutschem Boden stattfinden. Chinas Außenpolitiker Wang Yi wird in zwei Wochen auf der Münchner Sicherheitskonferenz erwartet. Wer von der US-Regierung teilnimmt, ist noch offen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Wetterballon-Variante wird in den USA im Übrigen nicht ernst genommen. Denn die angeblich unberechenbaren Westwinde trieben den Ballon in den dünn besiedelten Bundesstaat Montana – und dort ausgerechnet über einen US-Luftwaffenstützpunkt, wo 150 mit Atomsprengköpfen bestückte Interkontinentalraketen gelagert sind.

Ballon-Wrack soll geborgen werden

Das Pentagon treibt nun mit Hochdruck die Bergung des Wracks voran, dessen Trümmer in nur 14 Meter Tiefe etwa zehn Kilometer vor der Küste liegen sollen. Ein Spezialschiff der Marine soll bald vor Ort sein. An Bord werden amerikanische Taucher und Spionageabwehr-Experten sein. Sie sollen den endgültigen Beweis für Pekings unerhörten Späh-Angriff zu Tage fördern. Das Wasser am Absturzort sei vergleichweise flach, heißt es in den USA. Man werde also schnell voran kommen. Und wenn die Reste geborgen und ausgewertet sind, könnte es sein, dass der Ballon letztlich den USA mehr nutzt als China.

Über Kolumbien wurde mittlerweile ein weiterer Ballon gesichtet. Es sei am Freitagmorgen in rund 17 Kilometer Höhe entdeckt worden, sei aber „keine Gefahr für die nationale Sicherheit“, berichtete die kolumbianische Luftwaffe. Auch die USA halten hier die Augen offen.