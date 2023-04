Nach neun Monaten U-Haft: „Querdenken“-Initiator Ballweg könnte bald freikommen

Alle wichtigen Fragen und Antworten

Anklageerhebung gegen Donald Trump: Was steht dem Ex-Präsidenten bevor?

Am Dienstag muss sich Ex-US-Präsident Donald Trump der Justiz stellen. Es kommt zur Anklageverlesung in New York, dem Auftakt eines möglicherweise langen Prozesses. Was Trump dort bevorsteht und ob es bald ein Polizeifoto von ihm geben wird.