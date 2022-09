Baltenstaaten und Polen beschränken Einreise für Menschen aus Russland

Der Verkehr im Moorweg in Bordesholm im Sanierungsabschnitt eins und zwei läuft. Im Abschnitt drei von der Zufahrt Reesenberg bis zur Anliegerstraße Am Mühlenteich ist der Asphalt in dieser Woche abgefräst worden. In einer Bekanntmachung hat der Bürgermeister wichtige Hinweise für Anlieger gegeben.