Bamberg: Papst akzeptiert Rücktritt von Erzbischof Schick

Manöver in der Ostsee Manöver in der Ostsee

Am Dienstag hat die Bundeswehr nach langer Pause mit Sprengungen in der Ostsee vor Schönhagen bei Karby begonnen. Mit einem großen Aufgebot an Booten und Gerät sollen in den kommenden Tagen mehrere Tests erfolgen. Dabei sollen auch die Auswirkungen auf die Natur beobachtet werden.