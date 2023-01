„Mord verhindert“: Schwedischer Polizei gelingt Schlag gegen eskalierende Bandenkriminalität

Stockholm. Im Kampf gegen eine Gewaltwelle unter kriminellen Gangs in Schweden hat die Polizei mehrere Menschen festgenommen und nach Behördenangaben einen Mord verhindert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie die schwedische Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, wurden bei einem großen Polizeieinsatz in Sundsvall knapp 400 Kilometer nördlich von Stockholm am Donnerstag sieben Verdächtige gefasst. Gleichzeitig wurden demnach Waffen und große Mengen Drogen beschlagnahmt. Auch mutmaßliche, nicht explodierte Bomben seien gefunden worden.

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Polizei: „Unter anderem einen Mord und eine Anzahl an Sprengungen“ verhindert

Mehreren der Verdächtigen werden unter anderem die Vorbereitung von Mord, schwere Waffendelikte und schwere Drogenverbrechen vorgeworfen, wie Staatsanwältin Karin Everitt erklärte. Sie und die Polizei seien erleichtert und zufrieden. „Wir haben mit diesem erfolgreichen Einsatz mehrere schwere Gewaltverbrechen verhindern können. Unter anderem einen Mord und eine Anzahl an Sprengungen“, sagte Everitt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schweden kämpft seit einigen Jahren mit einer um sich greifenden Bandenkriminalität. In den vergangenen Wochen hat das skandinavische EU-Land nun abermals eine Gewaltwelle erlebt, bei der fast täglich Schüsse fallen und Sprengsätze in Eingangsbereichen von Wohnhäusern explodieren. Gleich mehrere Gangs liefern sich Konflikte miteinander, unter anderem um den Drogenmarkt in Sundsvall, wie mehrere schwedische Medien zuletzt berichtet hatten.

Ein Großteil der jüngsten Gewalt konzentriert sich derzeit auf den Raum Stockholm. Dort kam es in der Nacht zum Freitag abermals zu einer Explosion im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Akalla. Verletzt wurde wie so häufig niemand dabei, es entstanden aber Sachschäden. Anderswo im Land - diesmal in Jönköping und Linköping - fielen in der Nacht Schüsse. Auch dabei gab es nach Polizeiangaben keine Verletzten.

RND/dpa