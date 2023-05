Barack Obama: „Respekt ist essenziell für die Art, wie wir leben“

Berlin. Als Barack Obama am Mittwochabend um 20.02 Uhr die Bühne der Berliner Mercedes-Benz-Arena betritt, da ist es ein bisschen wie immer. Mit zwei tänzelnden Schritten entert er das kleine Podest, winkt kurz ins Publikum, ruft „Thank you, Berlin“ und lächelt dabei. Auch einen Witz hat der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten auf Lager. Er sei zwar schon älter, sagt er. „Aber ich sehe immer noch gut aus.“

Tatsächlich hat der 61-Jährige graue Haare. Die hatte er noch nicht, als die Deutschen ihn vor 15 Jahren kennen lernten. Auch sonst ist nichts, wie es war.

Dreimal war Obama zuvor in Berlin gewesen, das erste Mal 2008 vor 200.000 Zuhörern an der Siegessäule. Damals nahm er Anlauf auf das Weiße Haus, versprach Hoffnung – und Wandel. Es folgte 2013 die Premiere als Präsident in der deutschen Hauptstadt, vor jenem Brandenburger Tor, an dem Kanzlerin Angela Merkel ihn 2008 noch nicht hatte sehen wollen. Der letzte Auftritt ist aus 2017 erinnerlich, am gleichen Ort, diesmal Seit‘ an Seit‘ mit ihr – vereint in der kopfschüttelnden Abneigung gegenüber dem neuen Amtsinhaber Donald Trump.

„Alte Freundin“ Angela Merkel

Im Mai 2023 kommt der Elder Statesman, geht mit Merkel im Stadtteil Schöneberg Abendessen und sitzt tags darauf mit Olaf Scholz im Kanzleramt zusammen – um den Tag in der Halle mit den 17.000 Plätzen zu beschließen. Von Hoffnung sprechen bloß noch wenige in der Welt. Die Aussicht auf Wandel löst Ängste aus. Das merkt man dem Abend an. Er ist ernst.

Zu Beginn sprechen Moderator Klaas Heuer-Umlauf und Obama ein wenig über Deutschland. Der Gast nennt Merkel, ohne sie beim Namen zu nennen, „eine alte Freundin“. Später fällt dem Mann mit den afroamerikanischen Wurzeln ein, was ihm von dem Treffen mit Scholz besonders haftengeblieben ist: dass 30 Prozent der Deutschen ein Elternteil haben, das nicht im Land geboren wurde.

Zur weltpolitischen Lage sagt Obama derweil wenig – außer dass dies „eine außerordentlich schwierige Zeit“ sei und der russische Präsident Wladimir Putin auch deshalb so handele, wie er es tue, weil er niemanden mehr habe, der ihm widerspreche. Stattdessen geht es in dem Gespräch um ein weltumspannendes Thema: um Polarisierung und Zusammenhalt.

Obama ruft zum Kampf für demokratische Werte auf. Und Demokratien zeichneten sich dadurch aus, dass es Regeln gebe, um mit Meinungsverschiedenheiten umzugehen. Gefährlich werde es hingegen dann, „wenn es nur noch um die Macht geht“. Obama sagt, nicht zuletzt mit Blick auf die eigene Karriere: „Wenn du alles sagst, um die Macht zu kriegen, bist du irgendwann leer, wenn du die Macht hast.“ Sie müsse mit Ideen gefüllt werden.

Hoffnung auf junge Leute

Er unterstreicht, wie wichtig Vielfalt sei – und wie zentral der Respekt vor Menschen, die anders sind und anders denken. „Der Respekt vor dem Wert jedes einzelnen ist essenziell für die Art, wie wir leben“, so Obama. Er selbst habe im Übrigen „dieselben Kämpfe, Träume und Hoffnungen wie alle anderen“.

Nicht zu kurz kommt schließlich der Klimawandel. Obama weiß, dass die Zeit drängt, um die Erderwärmung zu stoppen. Er stellt allerdings klar: „Wir können nicht alles sofort erreichen, nicht in einer Demokratie, in keiner Gesellschaft. Wir müssen Kompromisse machen. Solange wir in die richtige Richtung gehen, habe ich Vertrauen, dass wir das Problem lösen können.“

Was ihm Hoffnung gebe, will Heuer-Umlauf noch wissen. „Was mir Hoffnung gibt, sind die jungen Leute“, sagt Barack Obama. „Sie haben Werte, die uns retten werden.“ Für die Älteren habe er deshalb einen guten Rat: „Geht aus dem Weg.“